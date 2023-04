Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC) và 8 bị can khác bị khởi tố khi Bộ Công an điều tra sai phạm liên quan Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC.

Mở rộng điều tra sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị liên quan việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 Phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài khởi tố 2 người đang trốn truy nã là bà Nhàn và ông Trần Mạnh Hà (Phó tổng Giám đốc Công ty AIC), cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với 7 bị can khác, gồm: Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM), Nguyễn Đăng Quân (giám đốc trung tâm), Nguyễn Viết Thạch (nguyên trưởng ban), Nguyễn Trần Long (nguyên chuyên viên Ban quản lý đầu tư xây dựng TTCNSH), Trần Đăng Tấn (nguyên Trưởng đại diện Văn phòng AIC tại TP.HCM0, Nguyễn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM) và Trần Vinh Vũ (nguyên Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng Hồng Hà) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự.

Bị can Dương Hoa Xô, Nguyễn Đăng Quân, Nguyễn Viết Thạch (hàng trên, từ trái sang) và Nguyễn Trần Long, Nguyễn Minh, Trần Vinh Vũ (hàng dưới). Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà do liên quan 2 vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh. Họ bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã truy nã quốc tế.

Đối với vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên 30 năm tù vì giữ vai trò chủ mưu. Bản án sơ thẩm xác định bà Nhàn chỉ đạo nhân viên móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công một số công ty làm “quân xanh, quân đỏ” trong quá trình đấu thầu.

Để trúng thầu, Công ty AIC đã hối lộ cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái mỗi người tổng số tiền 14,5 tỷ đồng . Còn ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai) nhận 14,8 tỷ đồng . Sai phạm về đấu thầu của bà Nhàn và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng .

Còn trong vụ án xảy ra ở Quảng Ninh, bà Nhàn và anh trai là Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1953, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng) cùng nhiều người khác được cho là có liên quan.

Theo điều tra, các bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC và các công ty có quan hệ với AIC để các doanh nghiệp này và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu trị giá 232 tỷ đồng , gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng .