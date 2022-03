Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ở đâu?

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng được cảnh sát đưa đi tạm giam tại trại tạm giam T30 thuộc Công an TP.HCM.

Ngày 25/3, Công an TP.HCM cho biết bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị tạm giam tại Trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Bà Hằng bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hôm 24/3. Sau khi tống đạt các quyết định và khám xét nơi ở, cảnh sát di lý bà Hằng về Trại tạm giam T30. Thời hạn tạm giam đối với người này là 3 tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Công an cung cấp.

Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Khoảng một năm trở lại đây, bà Hằng thường xuyên livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện.

Tuy nhiên, Bộ Công an và Công an TP.HCM sau khi điều tra đã có thông báo khẳng định các cá nhân bị bà Hằng tố cáo không vi phạm pháp luật. Nữ CEO Công ty Đại Nam còn gửi đơn đến Bộ Công an và Công an TP.HCM tố cáo một số nghệ sĩ, cá nhân “ăn chặn” tiền của mạnh thường quân.

Sau đó, nhiều cá nhân bị bà Hằng tố cáo đã gửi đơn đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương tố bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.