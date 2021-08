Ba người đẹp hẹn hò Lee Min Ho

Trước khi bị Dispatch đăng ảnh đi chơi cùng ca sĩ Yeon Woo, tài tử "Quân vương bất diệt" có thời gian hẹn hò Park Min Young và Bae Suzy.

Yeon Woo

Ngày 30/8, Dispatch đưa tin Lee Min Ho và nữ ca sĩ Yeon Woo hẹn hò được 5 tháng. Sao phim Vườn sao băng được ghi lại khoảnh khắc đến đón bạn gái vào buổi đêm, sau đó cả hai cùng đi xem phim tại COEX Megabox. Nguồn tin cho hay cặp sao thường hẹn hò tại nhà riêng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhà riêng của hai người cách nhau 5 phút đi bộ. Trước khi có thông tin hẹn hò Lee Min Ho, Yeon Woo được biết đến là cựu thành viên nhóm Momoland. Cô gia nhập nhóm năm 2016, sau khi tham gia chương trình Finding Momoland của Mnet. Với tư cách thành viên Momoland, cô giữ vai trò rap dẫn, hát phụ và là visual của nhóm. Khoảng một năm sau nhóm nổi tiếng với bản hit Bboom Bboom (2018), nữ ca sĩ tuyên bố rời nhóm. Sau khi rời Momoland, idol sinh năm 1996 chuyển hướng sang diễn xuất. Một số bộ phim cô tham gia là Pegasus Market (2019), Touch (2020) và Cheat on Me If You Can (2020). Tuy là idol có nhan sắc nổi bật, cái tên Yeon Woo chỉ thực sự được biết đến nhiều khi có thông tin hẹn hò Lee Min Ho. Hiện tại, NYM - công ty chủ quản của Lee Min Ho - cho rằng tài tử Quân vương bất diệt và Yeon Woo chỉ là bạn bè. Công ty của nữ diễn viên lại thông báo họ đang kiểm chứng thông tin hẹn hò của Yeon Woo và Lee Min Ho.

Bae Suzy

Trước vụ khui tin Lee Min Ho và Yeon Woo hẹn hò, Dispatch có hành động tương tự vào tháng 1/2015, sau khi trang báo tung hình ảnh tài tử Những người thừa kế và Bae Suzy hẹn hò. Chuyện tình giữa tài tử Hàn và tình đầu quốc dân đến hiện tại vẫn gây nhiều bất ngờ, bởi hai ngôi sao chưa từng hợp tác trong dự án nào trước đó. Sau khi công bố thông tin hẹn hò, hai ngôi sao tiếp tục yêu nhau trong bí mật, đến tháng 11/2017 thì đường ai nấy đi. Theo Ilgan Sports, cặp sao hạng A chia tay trong êm đẹp. Chuyện tình hai diễn viên tan vỡ vì lịch trình bận rộn. Tại giới giải trí Hàn, Bae Suzy được mệnh danh là tình đầu quốc dân. Cô gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Sau thời gian hoạt động với tư cách thành viên nhóm Miss A, gà nhà JYP đóng chính trong Dream High và bắt đầu hành trình trở thành diễn viên nổi tiếng xứ Hàn. Những bộ phim sau đó của Suzy như Lớp kiến trúc 101, Khi nàng say giấc và gần nhất là Start-Up đều có rating ấn tượng. Đầu tháng 6, theo Edaily, trong cuộc khảo sát do Job Korea và Albamon thực hiện, diễn viên sinh năm 1994 đứng thứ 5 trong danh sách sao nữ có hình thể được phụ nữ Hàn ao ước, vượt qua nhiều cái tên như Jessi, IU, Rosé (BlackPink)...

Park Min Young

Năm 2011, Lee Min Ho và Park Min Young có cơ hội hợp tác trong bộ phim City Hunter. Sau khi phim lên sóng, người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" cho hai ngôi sao. Điều ước của fan thành hiện thực sau khi Dispatch khui thông tin nam diễn viên và nữ hoàng dao kéo hẹn hò bí mật sau khi nảy sinh tình cảm trên phim trường City Hunter. "Hung thần" của giới giải trí Hàn tung loạt ảnh hai người cùng hẹn hò ở quán cà phê. Cặp sao sau đó thừa nhận hẹn hò sau những bằng chứng cụ thể. Đây là đôi tình nhân hiếm hoi được người hâm mộ ủng hộ sau khi thừa nhận hẹn hò. Tuy nhiên, Lee Min Ho và Park Min Young chia tay chỉ sau vài tháng yêu nhau. Thời điểm đó, đại diện hai ngôi sao cùng đưa ra lý do lịch trình bận rộn khiến họ không thể tiếp tục mối quan hệ. Sau khi chia tay tài tử Huyền thoại biển xanh, Park Min Young tiếp tục sự nghiệp diễn xuất với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Nữ diễn viên gây ấn tượng với những vai trẻ trung, sang trọng, tiêu biểu có Thư ký Kim sao thế? (2018) đóng cặp cùng Park Seo Joon và vai nữ sinh trong Bí mật nàng fan girl (2019). Thời điểm đóng vai fan cuồng Sung Duk Mi, cô đã bước sang tuổi 33 nhưng vẫn thuyết phục với vai trẻ trung. Theo Mydaily, trong năm nay, Park Min Young chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Cruel Story of Office Romance. Cô đóng cặp cùng đàn em Song Kang - tài tử trẻ gần đây gây chú ý với Sweet Home, Love Alarm và Nevertheless.