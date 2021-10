Ba mỹ nhân của bom tấn 'No Time to Die'

Trong "No Time to Die", Léa Seydoux tiếp tục đảm nhận vai Bond girl. Ngôi sao Ana de Armas và Lashana Lynch gây chú ý khi lần đầu tham gia thương hiệu điện ảnh James Bond.

Mỹ nhân hai lần vào vai Bond girl

Ngày 4/10, BBC đưa tin No Time to Die lập kỷ lục là bộ phim đạt doanh thu mở màn cao nhất tại Anh trong series về James Bond. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu về 28,6 triệu USD tại Anh, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 121 triệu USD , theo Comscore. Trong bộ phim cuối cùng của Daniel Craig ở vai trò James Bond, nữ diễn viên Léa Seydoux trở lại với tư cách Bond girl. Trong phim, cô tiếp tục đảm nhận vai bác sĩ tâm thần Madeleine Swann và là người tình của điệp viên 007. Trước đây, nữ diễn viên gây ấn tượng khi xuất hiện trong Spectre và hỗ trợ James Bond thực hiện nhiệm vụ. Trong cuộc phỏng vấn với Cinema Blend, đạo diễn khẳng định vai diễn của Seydoux trong No Time to Die rất quan trọng. Sự hiện diện của vai Swann giúp James Bond giải quyết tổn thương tinh thần sau cái chết của Vesper Lynd trong Casino Royale. Trước khi vào vai người tình của điệp viên 007, Léa Seydoux được mệnh danh là bông hồng của điện ảnh Pháp. Vai diễn đồng tính táo bạo trong Blue Is the Warmest Colour giúp cô giành giải Ảnh hậu Cannes 2013. Ngoài việc đóng phim, Léa Seydoux xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí và là gương mặt đại diện của các thương hiệu thời trang cao cấp. Ngôi sao 36 tuổi hiện bận rộn quảng bá No Time to Die sau thời gian chữa trị Covid-19. Cô mắc Covid-19 hồi tháng 7 dù tiêm xong hai mũi vaccine, theo Variety.

Bông hồng người Cuba từng hẹn hò Ben Affleck

Cái tên Ana de Armas được công chúng quốc tế chú ý sau khi cô nhận lời tham gia dự án No Time to Die cùng Daniel Craig. Trong phim, nữ diễn viên đóng vai Paloma, nữ điệp viên CIA hỗ trợ Bond làm nhiệm vụ. Tạo hình của ngôi sao người Cuba trong tác phẩm về điệp viên 007 nhận được nhiều lời khen. Cô xuất hiện với chiếc váy đen xẻ sâu ở phần ngực lẫn chân váy. Trong cuộc phỏng vấn của Comicbook, Ana de Armas mô tả nhân vật của cô có tính cách sôi nổi, đôi lúc vô trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ cùng James Bond. Ngoài việc được chú ý khi lần đầu tham gia thương hiệu 007, nữ diễn viên được truyền thông quan tâm khi hẹn hò "Người Dơi" Ben Affleck. Hai ngôi sao gặp gỡ trên phim trường Deep Water, sau đó công khai hẹn hò. Theo US Weekly, Ana de Armas từng dọn về sống cùng Ben Affleck sau vài tháng yêu nhau. Cặp sao thừa nhận đường ai nấy đi vào tháng 1. Sau nửa năm chia tay tài tử Gone Girl, ngôi sao 33 tuổi vướng tin yêu Paul Boukadakis, giám đốc điều hành của ứng dụng hẹn hò Tinder, theo Page Six. Hiện tại, nữ diễn viên là ngôi sao mới nổi ở Hollywood. Sau No Time to Die, cô xuất hiện trong The Grey Man, phim có sự tham gia của Chris Evans, Ryan Gosling và ngôi sao mới nổi Regé-Jean Page.

Minh tinh da màu Lashana Lynch

Trong No Time to Die, Lashana Lynch gây chú ý khi kế nhiệm bí danh 007 từ James Bond. Nữ diễn viên da màu được dự đoán là ngôi sao có nhiều tiềm năng trở thành nữ chính đầu tiên trong series về điệp viên có tuổi đời gần 60 năm. Sau khi đảm nhận vai diễn Nomi, Lashana Lynch nói với Vanity Fair: "Tôi hy vọng nhân vật của mình mang lại làn gió mới cho thế giới gián điệp và thương hiệu điện ảnh đã kéo dài nhiều năm". Tuy nhiên, sau khi có thông tin sẽ là 007 kế nhiệm, cô hứng chịu nhiều bình luận kỳ thị, phân biệt chủng tộc. "Tôi là người da màu, và nếu có nữ diễn viên da màu nào khác đóng vai này, họ cũng bị công kích giống tôi. Tôi không quan tâm điều tiêu cực", nữ diễn viên chia sẻ trên Harper's Bazaar. Trước khi xuất hiện trong No Time to Die, nữ diễn viên đảm nhận vai Maria Rambeau trong Captain Marvel (2019). Hiện tại, cô bận rộn đóng nhiều phim như Ear for Eye, Matilda, The Woman King, The Outside Room...