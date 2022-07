Bà Michelle Obama ra mắt sách mới

'The light we carry' sẽ được xuất bản vào ngày 15/11, tập hợp các chiến lược để đối mặt với "làn sóng cố chấp và bảo thủ” đang dâng cao.

Mới đây, Michelle Obama công bố cho ra mắt cuốn sách The light we carry trên trang cá nhân. Đây là cuốn sách thứ hai của Michelle Obama, sau cuốn hồi ký bán chạy mang tên Becoming được phát hành năm 2018.

Michelle Obama phát biểu tại Los Angeles hồi tháng 6. Ảnh: Jae C Hong/AP

Theo nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn sách mới của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ mang đến cho độc giả “những câu chuyện mới mẻ và những chiêm nghiệm sâu sắc về các biến đổi, thách thức và quyền lực”.

Michelle Obama cho biết đã có nhiều điều xảy ra kể từ khi bà phát hành Becoming, bao gồm “một cuộc nổi dậy” và “làn sóng căm ghét, cố chấp và bảo thủ” dâng cao.

Những điều này đã khiến bà cảm thấy “mất cân bằng”, “mong manh” hơn và đôi khi “sợ hãi”. Do vậy, Michelle Obama đã suy tư rất nhiều, tự vấn xem làm thế nào để chuyển nỗi thất vọng thành một điều gì đó tích cực.

Thế là, The light we carry ra đời. Bà Obama mô tả cuốn sách như một “hộp công cụ” và “một tập hợp các quan điểm và thực tiễn” mà bà đã thu thập được trong nhiều năm - những thứ giữ bà khỏi bị lạc lối.

Bìa sách The light we carry. Ảnh: Miller Mobley / Random House

Trong phần giới thiệu cho cuốn sách, bà Obama viết: “Tôi đã học được rằng giá trị bản thân đi luôn kèm sự yếu mềm, và nhận thức ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Những gì chúng ta, với tư cách là công dân trái đất, chia sẻ với nhau luôn là động lực phấn đấu trở nên tốt hơn, kể cả khi chúng ta chia sẻ điểm yếu của mình".

"Bước ra ánh sáng, chúng ta bạo dạn hơn. Bạn định vị được tia sáng của mình tức là bạn hiểu bản thân, hiểu được câu chuyện của mình một cách chân thật. Theo kinh nghiệm của tôi, nhận thức ấy làm con người ta tự tin hơn và từ đó, giúp ta bình tĩnh hơn, có được sự kiên định, rồi cuối cùng, dẫn tới khả năng kết nối với người khác theo cách ý nghĩa nhất".

"Theo tôi, đây chính là nền tảng cho mọi thứ. Tia sáng này sẽ nuôi dưỡng tia sáng khác. Một gia đình bền vững sẽ tiếp sức mạnh cho một hộ khác. Một cộng đồng đoàn kết sẽ gắn kết được cả những cộng đồng xung quanh. Đó chính là sức mạnh của thứ ánh sáng ta mang (the light we carry)”.

Penguin Random House nhận định cuốn sách trình bày chi tiết những lời khuyên giá trị từ Michelle Obama, như cách tập hợp bàn tròn “những người bạn và cố vấn đáng tin cậy” trong bếp.

Cuốn sách đầu tay của Michelle Obama, Becoming, đã được dịch sang 50 thứ tiếng và bán được hơn 17 triệu bản trên thế giới. Cuốn hồi ký ghi lại hành trình của bà từ thời thơ ấu ở vùng South Side, Chicago cho đến những trải nghiệm khi trở thành đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên của Mỹ.