Ba động lực của văn phòng cho thuê Hà Nội năm 2021

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có tín hiệu hồi phục, thị trường văn phòng duy trì giá thuê gộp và công suất thuê trung bình ổn định.

Trong bối cảnh bình thường mới giữa đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã thay đổi phong cách làm việc cố định sang các hình thức sắp xếp linh hoạt. Các chuyên gia Savills đưa ra một số nhận định theo sát diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Kinh tế vĩ mô hồi phục

Theo The Economist, năm 2021, GDP Việt Nam sẽ tăng 5,2% theo năm, chậm hơn so với những năm gần đây do nền kinh tế chịu ảnh hưởng của Covid-19. FocusEconomics dự báo Việt Nam có tăng trưởng GDP đạt bình quân 6,7%/năm trong giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục là một trong những nền kinh tế dẫn đầu ở Đông Nam Á.

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư. Năm 2020, thành phố thu hút 3,72 tỷ USD vốn FDI. Điều tra của Chính phủ về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2020 cho thấy 41% đánh giá hoạt động kinh doanh tốt hơn quý trước, trong khi đó 35% cho rằng vẫn ổn định và 25% thừa nhận gặp khó khăn. Sự tự tin cải thiện đối với quý I/2021 khi 43% kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tốt lên, 38% giữ thái độ trung lập trong khi 19% dự báo khó khăn.

Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế vĩ mô có tác động tích cực đến thị trường văn phòng cho thuê. Ảnh: Quỳnh Trang.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, tại thị trường Hà Nội, Savills hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực cho thuê thương mại trong năm 2020. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ tăng trưởng tích cực của lĩnh vực công nghệ, sản xuất vận hành phần mềm, bảo hiểm nhân thọ và thương mại điện tử bất chấp Covid-19.

“Chúng tôi kỳ vọng thị trường văn phòng tiếp tục phát triển ổn định vào năm 2021, với bối cảnh dịch Covid-19 bớt nghiêm trọng, lượng du khách quốc tế tăng, bên cạnh các yếu tố thuận lợi về kinh tế và nhân khẩu học ở Việt Nam. Tăng trưởng của lĩnh vực văn phòng cho thuê chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố khách hàng có trụ sở doanh nghiệp tại Việt Nam và họ có đủ tự tin để mở rộng kinh doanh tại Hà Nội”, ông Matthew Powell cho biết.

Giá thuê và công suất thuê ổn định

Dữ liệu 6 tháng cuối năm 2020 của Savills cho thấy các phân khúc của thị trường văn phòng đều đạt mức tăng trưởng nhất định trong 5 năm qua.

Cụ thể, phân khúc hạng B có tăng trưởng mạnh nhất là 6%/năm trong khi hạng A tăng 4%/năm và hạng C tăng 3%/năm. Tổng nguồn cung của thị trường văn phòng đạt gần 2 triệu m2, tăng 2% theo quý và 6% theo năm sau sự gia nhập của dự án hạng A International Centre với 7.000 m2 tại khu vực trung tâm và dự án hạng B Century Tower với 33.000 m2 tại khu vực nội thành.

Giá thuê gộp và công suất thuê trung bình duy trì ổn định theo quý, với sự gia nhập thị trường đáng chú ý của các dự án lớn như Capital Place ra mắt trong quý III/2020 và Century Tower ra mắt trong quý IV/2020 khiến khu vực nội thành thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý, Savills ghi nhận có nhiều sự quan tâm đến thị trường văn phòng hạng A từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản tại Hà Nội. Các chủ đầu tư và các công ty cũng đang tích cực triển khai hoạt động phát triển và đầu tư vào nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại các thị trường lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Sự ứng phó linh hoạt của doanh nghiệp

Dữ liệu Savills cũng cho thấy, các ngành khác nhau có nhu cầu thuê khác nhau. Khách sạn và du lịch, các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cần ít không gian hơn, trong khi dịch vụ, công nghệ thông tin và thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội nhận định rất nhiều công ty đã thay đổi phong cách làm việc theo hướng linh hoạt hơn thay vì chỉ làm việc cố định trên bàn giấy.

Các doanh nghiệp nhỏ hướng đến mô hình văn phòng linh hoạt sau khi dịch Covid-19 diễn ra. Ảnh: TL.

"Những yêu cầu về văn phòng cũng sẽ dựa trên các tiêu chí về hiệu quả công việc và sự tiện lợi trong không gian làm việc, đặc biệt tập trung phát triển các khu vực sử dụng chung thay vì có sự phân chia rõ ràng. Nhóm doanh nghiệp là khách thuê có thể cân nhắc đánh giá hàng năm về các yêu cầu và tình trạng thuê nhằm theo sát các diễn biến thị trường”, bà Nguyệt Minh nhận xét.

Xu hướng làm việc tại nhà không rõ rệt do Covid-19 được kiểm soát kịp thời tại Việt Nam. Dù vậy, nhiều công ty coi đây là cơ hội để thu hẹp quy mô, giảm chi phí vận hành và đầu tư nhiều hơn vào công nghệ.

Đại dịch đang thúc đẩy nhu cầu đối với không gian văn phòng linh hoạt và sáng tạo hơn cùng môi trường thân thiện với nhân viên nhằm tăng năng suất và khả năng sáng tạo. Điều này đang thách thức các tòa nhà cũ. Các chủ nhà chủ động tạo sự khác biệt bằng các dịch vụ bổ sung và tuân thủ nghiêm ngặt về sức khỏe và an toàn sẽ tăng khả năng cạnh tranh. Các điều khoản thuê sẽ cần ứng biến nhanh chóng hơn nhằm hỗ trợ không gian linh hoạt.