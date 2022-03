Ba bộ phim Hàn Quốc được mời tham dự LHP ở Cannes

Các tác phẩm “Work Later, Drink Now”, “Monstrous” và “Damn Good Company” đã được mời tham dự LHP quốc tế Cannes 2022 dành cho mảng truyền hình.

Media Today đưa tin ba TV series Hàn Quốc gồm Work Later, Drink Now, Monstrous và Damn Good Company được mời tham dự Cannes International Series Festival 2022 diễn ra từ ngày 1/4 tới 6/4. Đây là sự kiện vinh danh các tác phẩm truyền hình đặc sắc từ khắp thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018.

Work Later, Drink Now (tvN), Monstrous (TVING) và Damn Good Company (Watcha) được mời tham dự LHP trong khuôn khổ chương trình Korea Focus. Cả ba tác phẩm đều không tham gia tranh giải. Trong số này, Work Later, Drink Now và Damn Good Company đã được phát sóng lần lượt vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Riêng Monstrous chưa phát hành. Phim dự kiến lên sóng vào tháng 4.

Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eun Ji trong Work Later, Drink Now. Ảnh: tvN.

Kịch bản Work Later, Drink Now được xây dựng dựa trên nội dung webtoon. Phim xoay quanh ba người bạn có sở thích đi uống rượu sau giờ làm việc. Các vai nữ chính được giao cho Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eun Ji. Choi Siwon, thành viên nhóm nhạc Super Junior, đảm nhận vai bạn nhậu của ba cô gái. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đã giúp Work Later, Drink Now được bật đèn xanh sản xuất tiếp mùa hai.

Monstrous xoay quanh những người bị lôi kéo bởi lời nguyền gắn liền với một thực thể xâm nhập từ thế giới khác. Nội dung phim kể về hành trình của những nhà khảo cổ học nghiên cứu các vụ việc quái dị mà nhân loại chưa từng nghe tới. Phim do Yeon Sang Ho (Train to Busan, The Cursed, Hellbound) đạo diễn, có sự góp mặt của Shin Hyun Bin, Goo Kyo Hwan, Kwak Dong Yeon…

Đại diện của TVING phát biểu về việc Monstrous được mời tham dự LHP truyền hình quốc tế Cannes 2022: “Chúng tôi rất hãnh diện khi Monstrous nhận được lời mời chính thức tham dự một sự kiện quốc tế ngay trước ngày ra mắt. Trong khi đó, Work Later, Drink Now đã trở thành tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên phát hành trên Internet nhận vinh dự này”.

Bên cạnh đó, các diễn viên và đạo diễn của series Damn Good Company sẽ tham dự LHP phim cùng CEO Park Tae Hoon của Watcha. Họ sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện.