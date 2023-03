Ba bác sĩ dỏm biến hạt mạch nha thành thuốc đông y, bán giá gấp 18 lần

Những người này mua hạt mạch nha giá 55.000 đồng/kg, rồi đóng giả người bán thuốc đông y, bác sĩ và quảng cáo là thuốc “kim sương” để lừa bán giá một triệu đồng/kg.

Các bị can Sang, Kim Anh và Sen từ trái qua. Ảnh: Tú Anh.

Chiều 23/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Trần Thị Sen (trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, cùng TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng bị khởi tố về hành vi trên, nhưng Trần Thị Sang (36 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi nên được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào ngày 17/3, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tiếp nhận tin báo của bà Đ. (55 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông) về việc bị 3 người phụ nữ lừa lấy 9 triệu đồng tại chợ Cẩm Lệ.

Tiến hành truy xét, Công an phường Hòa Thọ Đông mời Nguyễn Thị Kim Anh (36 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về làm việc.

Sau đó, công an tiếp tục bắt giữ Sen và Sang để đấu tranh. Những phụ nữ trên khai Kim Anh có nhiệm vụ đến chợ Cồn mua hạt mạch nha với giá 55.000 đồng/kg rồi mang đến chợ Cẩm Lệ, quảng cáo là thuốc là “kim sương”, có khả năng chữa bệnh bọng mắt. Sen và Sang có nhiệm vụ thay phiên nhau đóng giả làm bác sĩ, người mua thuốc trà trộn vào các chợ.

Khi gặp những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, Sen và Sang đưa thông tin gian dối về thuốc “kim sương” chữa bệnh bọng mắt rồi dẫn khách đến chỗ Kim Anh mua thuốc.

Tin lời, bà Đ. mua 9 kg thuốc "kim sương" của nhóm phụ nữ trên với giá 9 triệu đồng. Ngoài bà Đ. những phụ nữ trên còn lừa nhiều bị hại để chiếm đoạt hơn 250 triệu đồng.