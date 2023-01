Avatar và tham vọng chấm dứt kỷ nguyên phát trực tuyến

Đứa con tinh thần của James Cameron đã vực dậy thói quen ra rạp của một bộ phận đông đảo khán giả. Đây được kỳ vọng là dấu chấm hết cho "kỷ nguyên Streaming" nổi lên sau đại dịch.

Cameron kỳ vọng "Avatar 2" sẽ chấm dứt thời kỳ xem phim phát trực tuyến.

Trả lời phỏng vấn tại thảm đỏ Quả cầu Vàng lần thứ 80, James Cameron không ngần ngại “chê bai” dịch vụ phát trực tuyến.

Kể từ khi ra mắt, bom tấn Avatar 2 đã thay đổi thói quen xem phim của đông đảo khán giả. Thay vì sử dụng dịch vụ phát trực tuyến (Streaming) nổi lên mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch, khán giả bắt đầu có thói quen trở lại rạp để thưởng thức những bộ phim yêu thích.

"Phát trực tuyến như vậy đã là quá đủ rồi! Chúng ta cần phải quay lại rạp để xem phim. Tôi thấy quá mệt mỏi với việc ngồi lỳ ở nhà xem phát trực tuyến", James hóm hỉnh chia sẻ.

Theo Box Office Mojo, Avatar: The Way of Water đã chính thức chạm mốc 1,73 tỷ USD trên toàn cầu. Mới đây, siêu bom tấn này đã vượt qua Jurassic World (2015) để góp mặt trong top 7 bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh. James Cameron cũng lập kỷ lục là vị đạo diễn đầu tiên sở hữu tới 3 bộ phim có doanh thu trên 1,5 tỷ USD (Titanic và 2 phần của Avatar).

Chiến thắng áp đảo của Avatar: The Way of Water là minh chứng rõ ràng cho việc thay đổi thói quen xem phim của khán giả. Dẫu chưa thể vực dậy hoàn toàn sức khỏe phòng vé, tác phẩm vẫn là một trong số dự án hiếm hoi thu hút được đông đảo khán giả tới rạp. Đây được cho là kỳ tích trong thời kỳ nền công nghiệp điện ảnh hậu đại dịch gặp nhiều khó khăn.

James Cameron tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80. Ảnh: Popsugar.

Ngay từ trước khi ra mắt, Avatar 2 đã nằm trong danh sách đề cử Phim truyện chính kịch xuất sắc tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2023. Đối thủ của hậu truyện Avatar là những cái tên ít đình đám hơn như Elvis, The Fabelmans, Tár và Top Gun: Maverick.

Bất ngờ vào phút chót, The Fabelmans của đạo diễn huyền thoại Steven Speilberg đã vượt qua những cái tên còn lại để giành chiến thắng danh giá. Avatar 2 cùng James Cameron chấp nhận trắng tay tại Lễ trao giải này. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn được khán giả công nhận là một siêu bom tấn thương mại hàng đầu trong năm 2022.