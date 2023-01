'Avatar 2' vượt 'Thế giới khủng long'

"Avatar: The Way of Water" đã hạ gục "Jurassic World" để trở thành phim có doanh thu cao thứ 7 trong lịch sử với 1,7 tỷ USD.

Doanh thu của Avatar 2 trên đà tăng nhanh.

Ngày 9/1, Variety đưa tin Avatar: The Way of Water (Avatar 2) đã thu về 1,708 tỷ USD toàn cầu, vượt qua Jurassic World ( 1,67 tỷ USD ). Sau gần 4 tuần công chiếu, bom tấn điện ảnh tiếp tục càn quét tất cả cụm rạp lớn nhỏ trên khắp thế giới.

Tính đến nay, Avatar 2 bán được 517 triệu USD tiền vé ở Bắc Mỹ và 1,19 tỷ USD ở thị trường nước ngoài. Giới chuyên môn nhận định Avatar 2 cùng hàng loạt bom tấn ăn khách của năm 2022 như "chiếc phao cứu sinh", đã giúp vực dậy phần nào phòng vé ảm đạm.

Dựa trên doanh thu bán vé trên toàn thế giới, Avatar 2 đã trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất năm 2022, đồng thời là phim lớn thứ hai trong thời kỳ đại dịch, sau Spider-Man: No Way Home năm 2021 ( 1,91 tỷ USD ). Mục tiêu tiếp theo của siêu bom tấn do James Cameron đạo diễn là vượt qua tác phẩm Marvel này.

Avatar: The Way of Water là bom tấn đáng chú ý nhất thời điểm hiện tại. Ảnh: The Direct.

"Với tốc độ này, Avatar 2 thực sự có cơ hội đạt mốc 2 tỷ USD - tiêu chuẩn gần như không thể đạt được trong thời Covid-19. Ngay cả Spider-Man: No Way Home, một cơn sốt phòng vé, cũng chỉ suýt soát cột mốc cụ thể đó. Phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng không chiếu ở Trung Quốc, thị trường lớn của phim Marvel", Variety viết.

Tạp chí Mỹ cho rằng 2 tỷ USD chắc chắn là con số James Cameron nhắm đến, dù có hay không có đại dịch. Hiện tại, 5 bộ phim trong lịch sử vượt qua mốc này là Avatar ( 2,9 tỷ USD ), Avengers: Endgame ( 2,79 tỷ USD ), Titanic ( 2,2 tỷ USD ), Star Wars: The Force Awakens ( 2,069 tỷ USD ) và Avengers: Infinity War ( 2,04 tỷ USD ).

Lấy bối cảnh hành tinh Pandora 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần một, Avatar: The Way of Water theo chân Jake Sully, nay đã lập gia đình với Neytiri. Họ có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh và nhận nuôi cô bé Kiri, con gái của người bạn quá cố Augustine.

Niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, người Trái Đất sau khi bại trận lại một lần nữa bừng lên dã tâm trả thù. Với trang thiết bị tối tân hơn, chúng trở lại Pandora với ý niệm biến nơi này trở thành thuộc địa. Đứng trước mối hiểm họa khôn lường, Jake Sully và vợ con phải chấp nhận rời xa quê hương. Họ cùng nhau vượt biển, tới miền đất xa xôi nơi thủy tộc Metkayina an cư để tìm chỗ trú ngụ.