'Avatar 2' vào top 4 phim có doanh thu cao nhất

Vượt qua "Star Wars: The Force Awakens", hậu truyện "Avatar" đã vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử.

Ngày 28/1 (theo giờ Mỹ), tờ Cbr đưa tin Avatar: The Way of Water vừa lập thành tích mới trên cuộc đua phòng vé. Chỉ sau 6 tuần ra mắt, doanh thu bộ phim này đã vượt qua Avengers: Infinity War và mới đây nhất là Star Wars: The Force Awakens.

Theo Box Office Mojo, bom tấn của đạo diễn James Cameron hiện thu về 2,075 tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó, 608,5 triệu USD tới từ thị trường nội địa và 1,466 tỷ USD tại phòng vé quốc tế. Với thành tích này, Avatar 2 trở thành phim có doanh thu cao thứ 4 lịch sử, chỉ xếp sau Avatar, Avengers: Endgame và Titanic. Vị trí này trước đó thuộc về Star Wars: The Force Awakens ( 2,071 tỷ USD ).

Đáng chú ý, James Cameron cũng trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử sở hữu 3 phim bom tấn dẫn đầu phòng vé là Avatar, Titanic và Avatar 2.

Avatar 2 là "con gà đẻ trứng vàng" tiếp theo của James Cameron.

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Avatar 2 cũng được giới hàn lâm ghi nhận. Bộ phim khoa học viễn tưởng này mới đây đã giành được 4 đề cử Oscar. Trong đó có hạng mục quan trọng nhất - Best Picture (Phim xuất sắc), bên cạnh 3 hạng mục Âm thanh xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Trước đó, Avatar 2 cũng từng nhận 2 đề cử tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80.