'Avatar 2' tranh giải 'Phim hay nhất' tại Oscar 2023

Bom tấn khoa học viễn tưởng nhận được 4 đề cử Oscar, bao gồm "Best Picture", "Best Sound", "Best Visual Effects" và "Best Production Design".

"Avatar 2" nhận ít đề cử hơn so với phần 1 ra mắt 13 năm trước đó.

Avatar: The Way of Water vừa được xướng tên trong danh sách nhiều hạng mục đề cử của lễ trao giải Oscar 2023.

Cụ thể, bom tấn của đạo diễn James Cameron nhận về 4 đề cử danh giá. Không ngạc nhiên khi tác phẩm này có mặt trong các hạng mục Best Sound (Âm thanh xuất sắc), Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc) và Best Production Design (Thiết kế sản xuất xuất sắc).

Đặc biệt, Avatar 2 nhận được đề cử quan trọng nhất – Best Picture (Phim hay nhất). Các đối thủ còn lại góp mặt trong hạng mục này bao gồm: The Banshees of Inisherin, The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Top Gun: Maverick, Tár, All Quiet on the Western Front, Elvis, Triangle of Sadness, Women Talking.

So với phần phim tiền nhiệm, thành tích của Avatar 2 bị đánh giá là kém hơn. Trước đó, Avatar ra mắt năm 2009 nhận được 9 đề cử Oscar và giành chiến thắng ở 3 hạng mục Best Art Direction (Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc), Best Cinematography (Quay phim xuất sắc) và Best Visual Effects.

Avatar 2 nhiều tiềm năng chiến thắng "Best Visual Effects" (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc). Ảnh: 20th Century Studios.

Đáng chú ý, James Cameron bất ngờ vắng mặt trong danh sách đề cử Best Director (Đạo diễn xuất sắc). Ông được người hâm mộ điện ảnh gọi bằng biệt danh “con gà đẻ trứng vàng”. Bởi tính đến nay, vị đạo diễn quái kiệt này đã dắt túi 3 bộ phim ăn khách nhất lịch sử (Avatar, Titanic và Avatar 2). Trước đó, ông từng nhận tượng vàng Oscar tại hạng mục Best Director với bộ phim Titanic (1997) huyền thoại.

Tái xuất sau 13 năm kể từ phần 1, sức hút của Avatar 2 cùng cái tên James Cameron làm chấn động phòng vé toàn cầu. Siêu bom này mới đây đã chinh phục cột mốc doanh thu 2 tỷ USD toàn cầu. Riêng tại phòng vé Việt Nam, bộ phim thu 270 tỷ đồng .