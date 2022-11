'Avatar 2' sẽ khởi chiếu ở Trung Quốc

Việc đưa "Avatar 2" vào lịch phát hành ở Trung Quốc là cứu tinh các chủ rạp nước này vì đang thiếu hụt phim quốc tế.

Avatar 2 - bom tấn điện ảnh được chờ đợi nhất cuối năm 2022.

Ngày 23/11, Variety đưa tin Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) đã được ấn định lịch phát hành ở Trung Quốc. Phần tiếp theo của loạt phim sẽ ra rạp ngày 16/12 - cùng ngày phát hành với các vùng lãnh thổ khác, gồm cả Bắc Mỹ.

Hãng 20th Century Studios xác nhận thông tin này trên tài khoản Weibo chính thức, đồng thời chia sẻ đoạn giới thiệu cũng như poster mới của bom tấn.

Như vậy, Avatar 2 là bộ phim Hollywood hiếm hoi xuất hiện ở tất cả cụm rạp thường và Imax ở Trung Quốc trong năm 2022, và cũng là tác phẩm đầu tiên của Disney được phát hành tại thị trường tiềm năng này trong vòng 3 năm qua.

Người hâm mộ kỳ vọng phần phim tiếp theo do James Cameron làm đạo diễn sẽ thắng lớn tại phòng vé, mang về doanh thu tỷ USD.

Avatar 2 sẽ được phát hành tại Trung Quốc. Ảnh: AP.

Avatar hiện là phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé toàn cầu (chưa tính lạm phát). Trong số 2,74 tỷ USD tiền bán vé, khoảng 202 triệu USD đến từ quốc gia tỷ dân trong lần khởi chiếu đầu tiên và phát hành lại vào năm 2021.

Trung Quốc là chỗ dựa đáng tin cậy cho loạt phim Bắc Mỹ suốt những năm 2010. Tuy nhiên, chính quyền nước này đã cắt giảm khả năng tiếp cận của Hollywood. Ngay cả thương hiệu lớn như Marvel cũng bị cấm. Kể từ năm 2019, không có nổi một phim Marvel xuất hiện ở phòng vé xứ Trung.

"Việc đưa Avatar 2 vào lịch phát hành của Trung Quốc sẽ là cứu tinh của các chủ rạp vì đang thiếu hụt phim quốc tế. Trước đó, hệ thống rạp chiếu Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề vì phải đóng cửa giữa các làn sóng dịch Covid-19", Variety viết.

Avatar 2 có sự tham gia của minh tinh Kate Winslet với vai Ronal. Nhân vật là đồng minh với người Na’vi - tộc người của nhân vật Neytiri (Zoe Saldana). Phim tốn khoảng 250 triệu USD chi phí sản xuất và cần vào top 3 hoặc 4 phim ăn khách nhất mọi thời để có doanh thu hòa vốn.