'Avatar 2' lập kỷ lục ở Việt Nam

Bom tấn khoa học viễn tưởng liên tục lập nên nhiều thành tích đáng nể chỉ sau vài ngày phát hành.

Tại Việt Nam, tính đến hết ngày công chiếu đầu tiên 16/12, Avatar: The Way of Water gặt hái doanh thu 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng ). Đây là cột mốc mà phần phim đầu tiên phải mất 3 tuần mới có thể đạt được. Trong 2 ngày cuối tuần qua, bom tấn tiếp tục thu về con số khổng lồ lên đến gần 70 tỷ đồng , vượt qua cả tổng doanh thu của Avatar (2009) tại thị trường Việt Nam.

Với thành tích này, tác phẩm mới nhất của James Cameron cũng là Phim nước ngoài có doanh thu ba ngày đầu công chiếu cao nhất giai đoạn trong và hậu Covid-19 (2020 - 2022). Bên cạnh đó, Avatar 2 cũng là phim có doanh thu mở màn cao thứ 3 lịch sử phòng vé Việt, chỉ xếp sau Bố Già và Avengers: Endgame.

Avatar 2 lập kỷ lục tại rạp Việt.

Không riêng thị trường Việt, bom tấn này cũng đang đốt cháy các rạp chiếu trên toàn cầu. Tính đến nay, phim đã thu về 434 triệu USD , trong đó có hơn 300 triệu USD từ hệ thống rạp quốc tế (theo Box Office Mojo). Đặc biệt, kỳ lễ Giáng sinh được dự đoán là “cơ hội vàng” cho Avatar 2 làm bùng nổ phòng vé. Chuyên gia phân tích Gitesh Pandya ước tính doanh thu bom tấn này sẽ chạm mốc 1 tỷ USD trước khi bước sang năm 2023.

Chưa kể, Avatar: The Way of Water kiếm được con số khổng lồ 48,8 triệu USD tại 1543 rạp IMAX ở 80 thị trường quốc tế. Con số này đã xác lập kỷ lục doanh thu mở màn rạp IMAX cao thứ hai mọi thời đại. Theo số liệu thống kê của nhà phát hành, 11,2% khán giả đến rạp xem Avatar: The Way of Water lựa chọn trải nghiệm phim ở định dạng đặc biệt này.

Theo Collider, siêu bom tấn của James Cameron gây sốc khi thu về 16,5 triệu USD chỉ riêng từ IMAX tại thị trường Bắc Mỹ, chiếm 12,3% tổng doanh thu nội địa cuối tuần. Chưa dừng lại ở đó, Avatar 2 còn trở thành phim có tuần mở màn rạp IMAX lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Ấn Độ, Bỉ, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, New Zealand... và đứng thứ 4 tại thị trường Trung Quốc.

Bom tấn khoa học viễn tưởng càn quét các rạp quốc tế.

“Avatar: The Way of Water là một bước ngoặt trong đổi mới công nghệ làm phim. Và hiển nhiên các thượng đế đang chọn xem tác phẩm này bằng công nghệ trải nghiệm bom tấn tốt nhất trên thế giới: IMAX. Chúng tôi dự đoán Avatar 2 sẽ có một chặng đua đường dài và thành công vì ngày càng có nhiều khán giả đặt vé đến xem Pandora với những thước phim tráng lệ mà James Cameron cùng ê-kíp đã tạo ra”, Rich Gelfond - Giám đốc điều hành IMAX Corporation – chia sẻ.