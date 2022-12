'Avatar 2' khắc phục khuyết điểm

Với "Avatar: The Way of Water" dự kiến ra mắt giữa tháng 12, đạo diễn James Cameron khắc phục được một số vấn đề của phần đầu tiên vào năm 2009.

Theo Screen Rant, đạo diễn James Cameron đã tìm cách khắc phục các vấn đề tồn đọng từ phần đầu tiên trong Avatar: The Way of Water. Các đoạn giới thiệu cho thấy vị đạo diễn tập trung nhiều hơn vào yếu tố cốt truyện, xây dựng nhân vật và hạn chế lạm dụng công nghệ trong quá trình sản xuất.

Trước đó, Avatar (2009) nhận về nhiều lời chỉ trích khi xây dựng các nhân vật và cốt truyện thiếu chiều sâu. Hình tượng Jake Sully (Sam Worthington) được xây dựng là giống các nhân vật xuất hiện trong Dances with Wolves (1990) và The Last Samurai (2003). Đặc điểm chung là kiểu nhân vật đại diện cho nhóm người tới khai hoang.

Theo đó, trải qua quá trình sinh sống họ có những chuyển biến trong tâm lý, trở nên yêu quý con người nơi đây và muốn bảo vệ vùng đất này. Tương tự, phản diện Quaritch (Stephen Lang) chỉ đơn giản là một kẻ ngoại đạo có tư tưởng cực đoan dẫn đến việc biến chất.

Phần lớn điểm nhấn thu hút khán giả đến từ văn hóa của tộc người Na'vi. Tuy nhiên, nhóm nhân vật này không được khai thác triệt để bởi diễn biến chính đã chiếm phần lớn thời gian trong phim. Dẫu vậy, Avatar 2 hứa hẹn đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển nhân vật. Giới thiệu người hâm mộ đến với những bộ lạc Na’vi khác sinh sống tại hành tinh Pandora.

Avatar: The Way of Water tập trung nhiều hơn về tộc người Na'vi. Ảnh: The New York Times.

Avatar: The Way of Water nối tiếp từ phần đầu khi Jake Sully cùng gia đình của họ chiến đấu để bảo vệ Pandora trước lần tái chiếm từ loài người. Bộ phim sẽ tập trung nhiều hơn vào đời sống của Jake Sully cùng các thành viên trong gia đình. Hậu truyện Avatar sẽ dành phần lớn thời gian khai thác mối quan hệ giữa những người con của Sully là Neteyam, Lo'ak, Kiri và bộ tộc Metkayina.

Theo đó, bộ lạc rạn san hô Metkayina chính là cách đạo diễn James Cameron khắc phục vấn đề phân chia thời lượng xuất hiện giữa loài người và tộc Na'vi. Việc giới thiệu bộ lạc tới từ đại dương tạo điều kiện cho Avatar 2 khai thác sâu hơn những nét thú vị trong đời sống và văn hóa của người Na’vi. Bên cạnh đó, câu chuyện về nữ thần Eywa được người Na’vi tôn sùng cũng sẽ được Cameron chăm chút tỉ mỉ hơn trong phần hậu truyện.

Bộ lạc Metkayina đưa người xem khám phá tới những vùng đất mới trên hành tinh Pandora. Ảnh: The New York Times.

Khi Avatar: The Way of Water tập trung nhiều hơn vào các nhân vật, câu chuyện và tộc người Na'vi. Bộ phim sẽ ít phụ thuộc vào các yếu tố công nghệ trong khâu sản xuất. Dẫu vậy, Avatar 2 vẫn đầu tư nguồn kinh phí khổng lồ cho công nghệ CGI và kỹ xảo bởi phần hình ảnh được đầu tư góp phần tạo nên thành công cho thương hiệu. Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron đã cố gắng cân bằng tác phẩm trong phần hậu truyện khi vừa tập trung vào nội dung đồng thời kết hợp phần xử lý hậu kỳ và sử dụng công nghệ phim ở mức hạn chế.

Mới đây, nam ca sĩ The Weeknd đăng tải đoạn clip ngắn ngầm xác nhận bản thân đang sản xuất nhạc nền cho Avatar: The Way of Water. Giọng ca Blinding Lights chỉ để lại ngày phát hành ca khúc trong dòng bình luận: “16/12/2022”. Bên cạnh đó, nhà sản xuất của Avatar là Jon Landau cũng đăng đoạn clip đứng cùng The Weeknd với chú thích chào mừng anh đến với gia đình Avatar.