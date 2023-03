'Avatar 2' đánh bại 'Infinity War'

Đứa con tinh thần của James Cameron vượt qua đối thủ nhà Marvel về doanh thu nội địa lẫn doanh thu quốc tế. Bộ phim hiện giữ vị trí top 3 trong BXH phim ăn khách nhất mọi thời.

"The Way of Water" vẫn trụ rạp sau hơn 3 tháng công chiếu. Ảnh: Legion Media.

Avatar: The Way of Water vừa gặt hái thêm một thành tích phòng vé mới, tờ Cbr đưa tin ngày 22/3.

Theo thống kê của Box Office Mojo, Infinity War ghi nhận mức doanh thu 678,82 triệu USD tại thị trường nội địa. Trong khi đó, chỉ tính tới ngày 21/3, hậu truyện Avatar đã dắt túi 678,69 triệu USD (kém Infinity War 130.000 USD ). Theo tính toán, doanh thu nội địa của Avatar 2 chắc chắn vượt qua đối thủ trong ngày 22/3. Tuy nhiên, số liệu mới hiện vẫn chưa được cập nhật trên Box Office Mojo.

Khởi chiếu từ ngày 16/12/2022, Avatar: The Way of Water nhanh chóng trở thành siêu bom tấn càn quét phòng vé thế giới suốt nhiều tuần liền. Cho tới nay, tác phẩm ghi nhận tổng doanh thu 2,304 tỷ USD . Với thành tích này, bộ phim của Cameron hiện đứng thứ 3 trong BXH phim ăn khách nhất lịch sử, chỉ sau Avatar ( 2,924 tỷ USD ) và Avengers: Endgame ( 2,899 tỷ USD ). Trong khi đó, Avengers: Infinity War giữ vị trí top 6 ( 2,052 tỷ USD ).

Avatar 3 sẽ đem sinh vật biển Payakan trở lại. Ảnh: 20th Century Studios.

Tiếp nối thành công của Avatar 2, dự án Avatar 3 hiện trong giai đoạn hoàn thiện. Một số nguồn tin cho biết bộ phim sẽ có bối cảnh mới với các hỏa tộc, thay vì thủy tộc như trong Avatar 2. Ngoài ra, nó sẽ được kể bằng lời của Lo’ak - người con thứ trong gia đình Jake Sully và Neytiri. Thời lượng của Avatar 3 cũng sẽ dài hơn cả phần tiền truyện.

Mới đây, nhà sản xuất Jon Landau đã xác nhận dự án mới sẽ đem Payakan trở lại. Loài sinh vật khổng lồ của đại dương này nhận được rất nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện trong Avatar 2. Payakan là một cá thể thuộc loài Tulkun. Vì vi phạm lời thề cấm giết chóc, nó bị đồng loại ruồng bỏ và phải chấp nhận sống cô độc. Trong trận chiến cuối cùng, Payakan đã nhiều phen cứu gia đình Jake Sully khỏi những bàn thua trông thấy.