‘Avatar 2’ có thể đánh chìm được ‘Titanic’?

Tuần qua, "Avatar 2" đã bị truất ngôi phòng vé bởi "Knock at the Cabin". Bom tấn này còn chuẩn bị phải đối mặt với đợt tái chiếu "Titanic" vào dịp Valentine sắp tới.

Tình hình phòng vé thế giới trong những ngày gần đây đang liên tục biến đổi. Bom tấn cũ dần thất thế, nhường chỗ cho sự xuất hiện của hàng loạt cái tên mới.

Không những vậy, cuộc cạnh tranh tại BXH doanh thu phòng vé cũng rất đáng mong đợi. Các “mọt phim” đang tranh luận liệu rằng hậu truyện Avatar có thể vươn lên vị trí top 3.

“Dòng chảy của nước” không còn mạnh mẽ như trước

Sau 7 tuần liên tục thống trị phòng vé, Avatar: The Way of Water (tựa Việt: Dòng chảy của nước) đã chính thức bị soán ngôi. Trong tuần vừa rồi, bộ phim kinh dị Knock at the Cabin (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ) của đạo diễn M. Night Shyamalan đã vươn lên vị trí đầu bảng.

Theo thống kê của Box Office Mojo, Tiếng gõ ở căn nhà gỗ (ra mắt ngày 3/2) ghi nhận doanh thu 14,1 triệu USD . Vị trí thứ 2 trong BXH phòng vé tuần qua thuộc về 80 for Brady ( 12,7 triệu USD ). Các cái tên còn lại lần lượt là Avatar: The Way of Water ( 11,3 triệu USD ), BTS: Yet to Come in Cinemas ( 8 triệu USD ) và Puss in Boots: The Last Wish ( 7,9 triệu USD ).

Như vậy, Avatar 2 đã bại trước hai đối thủ mới. Đặc biệt, thành công phòng vé của Tiếng gõ ở căn nhà gỗ là vượt ngoài mong đợi. Ăn mừng chiến thắng này, đạo diễn Shyamalan đã vui vẻ thông báo trên trang Twitter cá nhân.

“Cảm ơn tất cả khán giả đã giúp cho Knock at the Cabin dẫn đầu phòng vé tuần này. Đây là lần thứ 7 chuyện này xảy ra với tôi, đồng thời là lần thứ 4 khi hợp tác với hãng Universal Pictures. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho James Cameron, anh ấy thực sự là một người hùng. Rất vui khi được cạnh tranh tại rạp cùng anh”, Shyamalan viết.

Avatar 2 thất bại trước Knock at the Cabin. Ảnh: Universal Pictures.

Sở dĩ, Shyamalan chia sẻ như vậy vì Knock at the Cabin là bộ phim thứ 7 của anh mở màn ở vị trí đầu bảng. Trước đó, vị đạo diễn gốc Ấn từng có nhiều dự án thương mại thành công khác, chẳng hạn The Sixth Sense, Signs, The Village, Split,.... Tuy nhiên, việc Knock at the Cabin chiến thắng trước Avatar 2 khiến nhiều khán giả kinh ngạc. Bởi, nội dung phim kém hấp dẫn, yếu tố giải trí cũng chẳng mấy ấn tượng. Rõ ràng, Knock at the Cabin “không có cửa” về quy mô lẫn chất lượng khi đứng trước Avatar 2.

Lý giải cho điều này, khán giả cho rằng bộ phim của Cameron đã mất dần sức hút sau nhiều tuần ra mắt. Kể từ ngày công chiếu 15/12/2022, Dòng chảy của nước đã “cuốn sạch” phòng vé toàn cầu. Phim liên tục xô đổ nhiều kỷ lục, biến James Cameron trở thành đạo diễn đầu tiên trong lịch sử sở hữu bộ 3 phim tỷ USD.

Tuy nhiên, dù là siêu bom tấn, tác phẩm này rồi vẫn phải rơi vào kết cục hết nóng. Từng có thời điểm, Avatar 2 kiếm được gần 200 triệu USD trong một tuần. Nhưng khoảng thời gian gần đây, con số này giảm xuống còn khoảng hơn 20 triệu USD (giảm khoảng 10 lần so với khi ra mắt).

Ngoài ra, chiến thắng của Knock at the Cabin xảy ra do rất biết cách chọn thời điểm. Phim được công chiếu sau một thời gian Avatar 2 gây bão và vực dậy thói quen ra rạp của công chúng. Trước đó, dịch bệnh Covid-19 khiến cho ngành công nghiệp điện ảnh của thế giới đình trệ. Thay vì đi xem phim tại rạp, khán giả dần làm quen với các kênh stream.

Sức hút của Avatar 2 giảm mạnh sau 7 tuần ra mắt. Ảnh: 20th Century Studios.

Phải một thời gian dài tới khi Avatar 2 ra mắt, niềm yêu thích của đại chúng với điện ảnh mới xuất hiện mạnh mẽ trở lại. Knock at the Cabin hưởng lợi rất lớn từ việc này. Tuy nhiên, Shyamalan đã rất khôn khéo khi không đối đầu trực diện với Cameron. Anh lựa chọn thời điểm Avatar 2 đã hạ nhiệt. Điều đó khiến Knock at the Cabin không phải cạnh tranh suất chiếu và khán giả với đối thủ nặng ký.

Trang Bloomberg cho rằng tại thời điểm này, thể loại phim kinh dị được khán giả yêu thích hơn cả. Giữa lúc hậu truyện Avatar mất sức hút và chuẩn bị có bom tấn khác ra mắt (Quantumania), Knock at the Cabin không có quá nhiều đối thủ nên thắng lợi doanh thu là điều hiển nhiên.

Liệu kỳ tích có xảy ra với "Avatar 2"?

Bỏ qua thất bại trước Knock at the Cabin, Avatar 2 vẫn đang trong một cuộc cạnh tranh khác lớn hơn rất nhiều. Đó chính là việc “đánh bại” Titanic trên BXH phòng vé lịch sử.

Tính đến sáng ngày 7/2 (giờ Việt Nam), Avatar 2 ghi nhận tổng doanh thu hơn 2,176 tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó, 637 triệu USD đến từ thị trường nội địa và 1,54 tỷ USD từ phòng vé quốc tế. Với thành tích này, Avatar 2 hiện đứng thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất lịch sử, chỉ xếp sau Avatar, Endgame và Titanic.

Mark Hughes của Forbes đánh giá Avatar 2 sẽ “không có cửa” cạnh tranh ngôi vị đầu bảng với Avatar ( 2,923 tỷ USD ) và Endgame ( 2,799 tỷ USD ). Vậy nên, cột mốc khả thi duy nhất mà bom tấn này có thể đạt được là vượt qua Titanic ( 2,194 tỷ USD ). Bộ phim lãng mạn này cũng do chính tay Cameron đạo diễn.

Titanic nhiều tiềm năng doanh thu cao trong đợt tái phát hành trùng dịp Valentine. Ảnh: 20th Century Fox.

Hiện tại, doanh thu Avatar 2 còn kém 18 triệu USD so với “đàn anh”, một con số khá ít ỏi và dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, Avatar 2 sẽ lại một lần nữa rơi vào thế khó. Bởi sắp tới, Titanic sẽ có một đợt tái phát hành vào ngày 10/2. Đặc biệt, đây còn là dịp trùng với Valentine (lễ Tình nhân 14/2). Đây chắc hẳn không phải một nước đi “tình cờ” của đạo diễn Cameron.

“Ngày Valentine có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Thực ra, Titanic ra mắt vào trước lễ Giáng sinh. Nhưng lễ Tình nhân mới là dịp mang lại doanh thu cao nhất cho phim. Vì vậy, quyết định tái chiếu vào dịp lễ này có thể coi như tôn vinh thành công của phim. Đồng thời, đó cũng là để kỷ niệm ngày Valentine”, ông trả lời phỏng vấn tờ Sirius XM.

25 năm kể từ lần đầu ra mắt, Titanic tái xuất màn ảnh rộng rất có thể sẽ lại gây bão, đặc biệt là vào dịp lễ Tình nhân. Trước đó, bom tấn này từng có hai lần tái phát hành, tổng cộng thu về hơn 344 triệu USD . Phần lớn trong số đó thuộc về lần tái phát hành 3D vào năm 2012.

Nếu như đợt tái chiếu Titanic này thu về khoảng 180- 200 triệu USD như kỳ vọng, Avatar 2 gần như sẽ bị “bít cửa”. Vì với tốc độ tăng trưởng doanh thu như hiện tại, Avatar 2 được dự đoán dừng chân trước cột mốc 2,4 tỷ USD . Trong khi đó, sau đợt tái phát hành, doanh thu Titanic nhiều khả năng sẽ vượt qua 2,4 tỷ USD .

Từ giờ tới khi Titanic tái xuất màn ảnh rộng, Avatar 2 có thể tạm thời vượt mặt và giữ vị trí top 3 doanh thu mọi thời. Tuy nhiên, thế cờ sẽ đảo lại sau ngày 10/2. Rất khó để hậu truyện Avatar tìm ra được cách vượt mặt Titanic. Tuy nhiên, kỳ tích vẫn có thể xuất hiện nếu Avatar 2 kéo dài thời gian trụ rạp.