'Avatar 2' chuẩn bị cán mốc nửa tỷ USD

"Avatar: The Way of Water" chuẩn bị chạm mốc 500 triệu USD sau 4 ngày phát hành. Bộ phim hướng đến mục tiêu tỷ USD.

Avatar 2 là bom tấn được đón đợi nhất năm.

Theo People, Avatar 2 (Avatar: The Way of Water) đang tạo nên cơn sốt phòng vé với lợi nhuận tăng nhanh tới chóng mặt. Bom tấn hiện có tổng doanh thu toàn cầu 497,1 triệu USD và chuẩn bị chạm mốc 500 triệu USD chỉ sau 4 ngày ra mắt.

Mở màn vững chắc vào cuối tuần trước với 134 triệu USD , tác phẩm của đạo diễn James Cameron sẵn sàng thống trị các bảng xếp hạng phòng vé trong và ngoài khu vực Bắc Mỹ. Bộ phim đang hướng tới mục tiêu tỷ USD.

Chuyên gia của Variety dự đoán vào dịp cuối tuần kéo dài, số vé bán ra của Avatar 2 sẽ rơi vào khoảng 67 triệu đến 80 triệu USD . Đặc biệt, doanh thu phim sẽ tăng mạnh vào những ngày trước Giáng sinh.

Với đà này, không quá khó để phim lọt top những dự án điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại, Avengers: Endgame vẫn đứng đầu danh sách này ( 1,223 tỷ USD ). Xếp sau đó là những bom tấn như Avengers: Infinity War ( 640 triệu USD ), No Way Home ( 600 triệu USD ), Furious 7 ( 542 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 529 triệu USD ).

Kỹ xảo trong Avatar: The Way of Water được đánh giá rất cao. Ảnh: People.

Có thể nói, đây là những bước khởi đầu thuận lợi của Avatar 2. Được đông đảo khán giả chờ đợi sau 13 năm dài, bộ phim mang trên mình sứ mệnh vực lại thời kỳ hoàng kim trước đại dịch của Hollywood.

Và với việc phát hành Avatar 2, Disney đã vượt qua 4 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu năm nay. Đó là nhờ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ( 955 triệu USD ), Black Panther: Wakanda Forever ( 789 triệu USD và còn tiếp tục tăng), Thor: Love and Thunder ( 760,9 triệu USD ) cùng các tác phẩm khác...

Avatar 2 có sự tham gia của minh tinh Kate Winslet với vai Ronal. Nhân vật là đồng minh với người Na’vi - tộc người của nhân vật Neytiri (Zoe Saldana). Phim tốn khoảng 250 triệu USD chi phí sản xuất, chỉ riêng VFX công nghệ cao được sử dụng dày đặc trong phim đã "ngốn" khoản tiền không nhỏ.

Trả lời phỏng vấn gần đây, đạo diễn Cameron mạnh miệng tuyên bố kỹ xảo điện ảnh trong series siêu anh hùng Marvel “không có cửa” so với phim của ông.