'Avatar 2' cắt giảm cảnh bạo lực

Bom tấn khoa học viễn tưởng của Cameron đã loại bỏ 10 phút cảnh đấu súng nhằm tránh cổ xúy cho bạo lực.

"Avatar" có nhiều cảnh bạo lực, đến phần 2 đạo diễn đã cắt giảm một số cảnh súng trong phim.

Đạo diễn James Cameron gần đây đã tiết lộ về việc hạn chế lạm dụng bạo lực trong phim Avatar: The Way of Water.

Trước đó, loạt phim Kẻ hủy diệt hay Aliens của ông có rất nhiều cảnh sử dụng súng ống tự do. Điều đó tác động không nhỏ tới nhận thức về loại vũ khí nguy hiểm này. Vì vậy, Cameron quyết định cắt bỏ một phân cảnh khá lớn trong dự án mới nhất.

“Thực ra tôi đã cắt giảm khoảng 10 phút của Avatar 2, chủ yếu là các pha hành động đấu súng. Tôi muốn loại bỏ một số cảnh tiêu cực để bộ phim cân bằng hơn, không bị tối tăm quá. Bộ phim nào cũng phải có xung đột, điều đó là hiển nhiên. Thế nhưng 'hành động' và 'bạo lực' có phải là một hay không, nó còn tùy thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Esquire Middle East.

Theo Cameron, đây cũng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan của rất nhiều nhà làm phim hành động. Họ phải cố gắng để tránh rơi vào cái bẫy của việc “tôn sùng” súng ống, bạo lực. Bởi điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới người xem. Đặc biệt trong bối cảnh chính trị hiện tại, khi việc buôn bán vũ khí ngày càng mất kiểm soát và số vụ xả súng hàng loạt gia tăng đáng kể ở Mỹ và một số quốc gia khác.

Avatar 2 không cổ xúy cho bạo lực. Ảnh: Marvel Studio.

Tiết lộ của James Cameron khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, vị đạo diễn này nổi tiếng bướng bỉnh, bằng mọi giá bảo vệ bộ phim mình làm ra. Ông từng không ít lần tranh cãi, thậm chí đuổi cổ một giám đốc điều hành chỉ vì bị họ yêu cầu cắt giảm thời lượng Avatar 2.

Dù đã được cắt giảm, đứa con tinh thần của Cameron vẫn có độ dài 3 giờ 12 phút. Siêu bom tấn này kể từ khi ra mắt đã lập được nhiều thành tích phòng vé đáng nể trên toàn cầu. Phim chuẩn bị cán mốc 1 tỷ USD chỉ sau chưa đầy 2 tuần công chiếu.