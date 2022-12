'Avatar 2' cần 200 giờ để thiết kế một trang phục

Đội ngũ sản xuất "Avatar: The Way of Water" dành nhiều thời gian để nghiên cứu và thực hiện các bộ trang phục cầu kỳ, phức tạp.

Hình ảnh trong "Avatar 2". Ảnh: 20th Century Studios. Theo Screen Rant, nhà thiết kế Deborah Lynn Scott tiết lộ một số trang phục trong Avatar: The Way of Water cần 200 giờ để hoàn thành. Sau Avatar (2009), đạo diễn James Cameron tập trung hơn vào việc phát triển trang phục và đạo cụ để tránh lạm dụng kỹ xảo. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Deborah Lynn Scott và James Cameron cùng chia sẻ về quá trình thực hiện phần trang phục cho Avatar 2. Những điều Scott và Cameron thể hiện trong bộ phim đã mang đến những đột phá đối với môn nghệ thuật thứ 7. "Chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu việc phát triển trang phục cho nhân vật. Tôi và Cameron thống nhất sử dụng những yếu tố từ phần phim đầu làm mốc. Từ đó, mọi người tập trung vào việc thử nghiệm và xây dựng mọi thứ sao cho chi tiết và chỉn chu. Trung bình đội thiết kế mất khoảng 200 giờ để làm ra một bộ trang phục của người Na'vi", Scott nói. Đạo diễn James Cameron cùng đội thiết kế dành nhiều thời gian phát triển trang phục. Ảnh: 20th Century Studios. Họ đã trải qua nhiều cuộc thảo luận và thử nghiệm với các chất liệu khác nhau trước khi đưa ra lựa chọn. Scott và Cameron quyết định sử dụng kỹ thuật in 3D. Cô cho biết rất hài lòng với kết quả mà công nghệ này mang lại. Những cải tiến từ bộ đôi Scott và Cameron giúp các nhân viên xử lý hậu kỳ có thể hiểu rõ hơn các đạo cụ và trang phục mà họ mô tả. Điều đó giúp ê-kíp điều chỉnh và tái tạo các phân cảnh một cách chân thực hơn khi kết hợp với công nghệ CGI. Đạo diễn James Cameron có ý tưởng về Avatar từ những năm 90 của thế kỷ trước.Tuy nhiên, công nghệ phim chưa được phát triển khiến vị đạo diễn huyền thoại phải tạm gác lại một thời gian. Tới năm 2009, James Cameron mới có đủ điều kiện và trở thành người tiên phong trong điện ảnh khi giới thiệu Avatar với thế giới. Trở lại sau 13 năm, Avatar: The Way of Water chào đón khán giả đến với thế giới Pandora xinh đẹp. Tác phẩm xoanh quanh câu chuyện về gia đình của Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana) khi phải đối mặt với khó khăn mới cùng sự trở lại của đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang). Bom tấn Avatar 2 gây ấn tượng khi chính thức cán mốc 500 triệu USD chỉ trong tuần đầu công chiếu. Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. 'Avatar 2' nhận ý kiến khác nhau tại Trung Quốc Giám đốc điều hành Yu Dong của Bona Film Group tuyên bố "Avatar: The Way of Water" không phù hợp với thị hiếu Trung Quốc. 'Người Sói' Hugh Jackman điều trị tâm lý Hugh Jackman tiết lộ bác sĩ tâm lý thường xuyên túc trực tại phim trường trong quá trình anh ghi hình cho bộ phim "The Son". Tom Cruise nhảy dù để cảm ơn người hâm mộ Tài tử Tom Cruise tri ân tình cảm khán giả dành cho “Top Gun: Maverick” bằng cú nhảy dù khỏi trực thăng.