'Avatar 2' bị cáo buộc phân biệt chủng tộc

Một bộ phận khán giả kêu gọi tẩy chay "Avatar: The Way of Water" vì nội dung có yếu tố phân biệt chủng tộc và chiếm đoạt văn hóa.

Theo Daily Star, bom tấn mới nhất của đạo diễn James Cameron đang đối mặt với nhiều chỉ trích bởi kịch bản nhiều lỗ hổng, vô cảm và không tôn trọng văn hóa bản địa.

Một bộ phận khán giả cho rằng Avatar: The Way of Water chiếm đoạt văn hóa bản địa khi đưa hình ảnh người Trái Đất quay lại hành tinh Pandora trong nhân dạng của dân tộc Na'vi. Cả hai phần phim của Avatar đều vấp sự phản đối từ công chúng vì chỉ tuyển diễn viên da trắng để thể hiện văn hóa bản địa.

Bom tấn của đạo diễn James Cameron vấp phải nhiều chỉ trích. Ảnh: 20th Century Studios.

Yuè Begay - đồng chủ tịch của Indigenous Pride LA, người Mỹ bản địa có sức ảnh hưởng tại Hollywood - công khai tẩy chay Avatar: Way of Water. Theo Yuè Begay, nền văn hóa bản địa bị chiếm đoạt theo hướng tiêu cực để phục vụ nhu cầu giải trí, thị hiếu của người da trắng.

"Đừng xem Avatar: The Way of Water. Các bạn hãy tham gia cùng người bản địa và các nhóm khán giả khác trên khắp thế giới để tẩy chay bộ phim khủng khiếp, đầy rẫy sự phân biệt chủng tộc này", Yuè Begay chia sẻ trên Twitter.

Yuè Begay nói tiếp: "Nền văn hóa bản địa của chúng tôi bị xâm hại chỉ để thỏa mãn thị hiếu của người da trắng. Hãy dừng ngay việc Blueface (hóa trang thành người da xanh của người thuộc chủng tộc khác, vì mục đích thương mại hoặc giải trí - PV)".

Nhiều khán giả bày tỏ thái độ ủng hộ Yuè Begay. Một tài khoản mạng viết: "Avatar 2 quá kinh khủng. Một bộ phim phân biệt chủng tộc, kịch bản nhiều lỗ hổng, dài dòng. Tôi phải bỏ về giữa chừng vì không thể xem tiếp".

Từ khi công chiếu đến nay, bên cạnh những lời ca ngợi, Avatar: The Way of Water đối mặt với nhiều tranh cãi từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Nhận xét về con đẻ của James Cameron, cây bút Larushka Ivan-Zadeh từ Metro Newspaper (UK) viết: "Dù hình ảnh và kỹ xảo gây choáng ngợp, rốt cuộc, bộ phim chỉ giống như một chuyến tham quan công viên giải trí kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ".

Peter Bradshaw, nhà phê bình khó tính của The Guardian, đánh giá bộ phim mới của Cameron là "một cái màn hình chờ sũng nước, sướt mướt với giá trị bị đội lên cả tỷ đô".

Ở thị trường Trung Quốc, Avatar 2 nhận nhiều ý kiến trái chiều. Giám đốc điều hành tập đoàn Bona, Yu Dong, thẳng thừng tuyên bố: "Avatar: The Way of Water không phù hợp với khán giả Trung Quốc".