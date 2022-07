Là người nổi tiếng nhất nhóm, thế nhưng để có được danh hiệu “át chủ bài”, thần tượng phải trải qua không ít khó khăn và áp lực mọi mặt.

“Át chủ bài” (viết tắt là Ace) rất phổ biến và gắn liền với nền công nghiệp Kpop. Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của thuật ngữ này lại chưa được giải thích rõ ràng. Thông thường, mỗi thành viên trong nhóm đều được công ty xem xét và lựa chọn vị trí phù hợp ngay từ trước khi ra mắt. Chỉ duy nhất vị trí được coi là “linh hồn” của nhóm – “át chủ bài” lại được quyết định phần lớn dựa vào mức độ ảnh hưởng với công chúng.

Át chủ bài hội tụ cả tài năng lẫn sức hút mạnh mẽ. Ảnh: Naver.

Theo trang Otakukart, thành công của một người nghệ sĩ phụ thuộc vào tài năng và sức hút. Và “át chủ bài” chính là vị trí cần đáp ứng cả hai yếu tố trên. Bởi vậy, Ace là những người nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong sự phát triển của một nhóm nhạc.

Định nghĩa về át chủ bài

Theo từ điển Merriam Webster, Ace được giải thích là người có khả năng vượt trội trong lĩnh vực nào đó. Tương tự, “át chủ bài” trong nhóm nhạc Kpop luôn là người tỏa sáng nhất.

Nếu xét về tài năng và sức hút, một nhóm có nhiều thành viên đáp ứng đủ cả hai tiêu chí trên, điển hình BTS và BlackPink. Khi đó, quyền lựa chọn Ace sẽ thuộc về phía công ty. Bởi một nhóm chỉ có thể chọn ra “át chủ bài” duy nhất.

Trong BTS, tất cả thành viên đều xứng đáng trở thành “át chủ bài”. Song Jung Kook được công ty lựa chọn làm "linh hồn" của BTS bởi sự toàn diện về mọi mặt.

Nam idol sinh năm 1997 cũng được coi là tiêu chuẩn của danh hiệu này. Chỉ riêng tên tuổi của nam idol sinh năm 1997 cũng có thể tạo ra sức ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Là thành viên trẻ tuổi nhưng tài năng nhất trong nhóm, bởi vậy Jung Kook được công nhận là “em út vàng” của BTS.

Được yêu mến bởi tính cách đáng yêu song Jung Kook lại có vẻ ngoài nam tính, đầy cuốn hút. Anh thường xuyên dẫn đầu BXH sao nam có ngoại hình nổi bật. Bên cạnh đó, em út BTS còn cho thấy tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, thể thao, đạo diễn, quay phim, thiết kế, võ thuật…

Jung Kook được đánh giá là Ace tiêu chuẩn của Kpop. Ảnh: Twitter.

Tương tự BlackPink, cả 4 thành viên đều có khả năng, ngoại hình và mức độ nổi tiếng ngang nhau. Trong trường hợp này, không khó để nhận ra YG đã lựa chọn “át chủ bài” là Jennie.

Nữ rapper được đứng vị trí center, là thành viên ra mắt và khởi nghiệp solo đầu tiên cũng là người thường xuyên nhận được sự ưu ái của công ty… Thế nhưng, không thể phủ định vai trò tiên phong của Jennie trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu mang tên BlackPink.

Theo Wordpress, Ace có thể không có tài năng hay ngoại hình nổi bật nhất trong đội hình, song là người có sức hút mạnh mẽ hơn hẳn các thành viên khác. Họ mang trách nhiệm là đại diện danh tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của cả nhóm.

Cha Eun Woo chính là ví dụ điển hình cho nhận định này. Nam idol sinh năm 1997 cho thấy sức ảnh hưởng cả ở lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh. Dù không được đánh giá cao về giọng hát hay vũ đạo, nam idol nhóm Astro vẫn được đứng vị trí trung tâm trong các màn trình diễn của nhóm.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực phim ảnh, diễn xuất của Cha Eun Woo cũng bị chê bai. Tuy nhiên, anh vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn phim săn đón và thường xuyên đảm nhận vai chính. Nhiều ý kiến cho rằng ngoại hình vượt trội chính là một trong những yếu tố lớn góp phần làm nên sức hút mạnh mẽ của nam idol nhà Fantagio.

Cơ hội và thách thức

Với vai trò là “linh hồn” của nhóm, Ace là người được hưởng những quyền lợi đặc biệt từ phía công ty cũng như số đông khán giả. Họ được đứng vị trí trung tâm nhiều nhất và thường đảm nhận những phần đắt giá trong MV hoặc bài hát của nhóm.

Trong IVE, Jang Won Young được đánh giá là “át chủ bài” của nhóm. Tuy không sở hữu tài năng vượt trội, nữ idol 10X lại thu hút khán giả nhờ vóc dáng chuẩn mẫu và gu thời trang ấn tượng.

Át chủ bài là thành viên được trao cơ hội tỏa sáng nhất nhóm. Ảnh: Naver.

Vẻ ngoài nổi bật giúp mỹ nhân nhà Starship trở thành “nàng thơ” của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng, đảm nhận vai trò dẫn chương trình hoặc khách mời trên các show truyền hình. Center nhóm IZ*ONE còn được giới truyền thông khẳng định là một trong những yếu tố tạo nên sự nổi tiếng của IVE.

Theo Koreaboo, tên tuổi của các “át chủ bài” tăng lên nhanh chóng khi vừa nhận được sự chú ý của khán giả lại được công ty hết mực "cưng chiều". Họ thường xuyên nhận được lịch trình cá nhân. Trong khi, những thành viên khác lại khó có được cơ hội để thử sức dù cũng có tài năng và ngoại hình không hề thua kém.

Trang Korea Times nhận định với sức hút ổn định, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, hoạt động nhóm hay độc lập, Ace vẫn có thể tỏa sáng theo những cách riêng. Việc dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp giúp họ kiếm được nguồn thu nhập đáng kể.

Suzy và YoonA là hai "át chủ bài" có mức độ phủ sóng mạnh mẽ hơn hẳn các thành viên cùng nhóm. Không tài năng vượt trội song cả hai đều được đứng vị trí trung tâm trong đội hình nhóm. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định sức ảnh hưởng thông qua các hoạt động cá nhân, đặc biệt với phim ảnh. Dù từng bị đánh giá là “bình hoa di động”, sức nóng tên tuổi của YoonA và Suzy vẫn chưa khi nào hạ nhiệt.

Đảm nhận vai chính trong loạt dự án truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách, cả hai nữ thần tượng đều được công ty tạo điều kiện để khám phá năng lực bản thân. Trước khi trở nên nổi tiếng đình đám, họ thường xuyên xuất hiện trước công chúng thông qua các sự kiện thời trang, họp báo phim, game show, lễ trao giải… Bởi vậy, hình ảnh và tên tuổi của YoonA và Suzy nhanh chóng phủ sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Hàng loạt tác phẩm của Suzy như Gu Family Book, Uncontrollably Fond, While You Were Sleeping, Vagabond…hay Love Rain, Prime Minister & I, The K2, The King In Love, Hush của YoonA đều ghi nhận thành công về mặt thương mại, được nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là giới trẻ.

Ace có cơ hội thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Naver.

Không quá nổi bật về khả năng song vẻ ngoài trong sáng, thanh thuần giúp cả hai mỹ nhân sớm có được thiện cảm từ công chúng, “lọt vào mắt xanh” của nhiều thương hiệu, nhãn hàng nổi tiếng.

Theo SCMP, việc trở thành gương mặt đại diện của các nhãn hàng mang về nguồn thu nhập lớn cho idol Kpop. Chính bởi vậy, cả hai “át chủ bài” của SNSD và miss A đã có trong tay khối tài sản đáng nể từ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Việc sở hữu “át chủ bài” vượt trội có thể giúp nhóm gia tăng mức độ nổi tiếng dù mặt bằng chung các thành viên không được đánh giá cao. Thế nhưng, cũng vì vậy mà vai trò của Ace càng trở nên áp lực.

Nắm giữ vị trí là “linh hồn” của nhóm đồng nghĩa với việc phải gánh vác trên vai áp lực từ nhiều phía, không phải chỉ của riêng nhóm hay công ty mà còn từ người hâm mộ và dư luận.

Trong đó, áp lực lớn nhất lại xuất phát từ chính bản thân. Bởi đã là một Ace chắc chắn sẽ hiểu được những lợi thế và cơ hội quý giá mà vị trí này mang lại. Bởi vậy, để duy trì được vị trí này, họ buộc phải đáp ứng theo những kỳ vọng và yêu cầu của cả công ty lẫn khán giả với lịch trình dày đặc và mệt mỏi.

Hơn nữa, đối với “át chủ bài” – người được chú ý nhất trong nhóm, mọi nhất cử nhất động của họ đều được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, họ luôn phải trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt công chúng.

Ace của BlackPink từng bị lên án gay gắt vì thái độ hời hợt, lười biếng trên sân khấu. Thế nhưng thực chất, vào buổi biểu diễn hôm đó, tình trạng sức khỏe bất ổn khiến Jennie không thể thực hiện vũ đạo mạnh mẽ như các thành viên khác. Cũng bởi là cái tên được chú ý nhất BlackPink, mỹ nhân sinh năm 1996 thường xuyên trở thành mục tiêu công kích của antifan với loạt tin đồn đời tư vô căn cứ.

Thậm chí, trang Soompi cho rằng “át chủ bài” chính là đối tượng hứng chịu làn sóng công kích dữ dội nhất từ fan của những thành viên kém nổi hơn trong nhóm. Ví dụ điển hình là Ace trước kia của WJSN là Cheng Xiao. Cô từng bị coi là gốc rễ của những cuộc xung đột giữa công ty và cộng đồng người hâm mộ nhóm.

Ace là thành viên phải hứng chịu sự công kích lớn từ antifan. Ảnh: Naver.

Việc liên tục lăng xê nữ idol người Trung khiến fan của những thành viên khác không khỏi bất bình. Thậm chí, có ý kiến cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến Cheng Xiao quyết định không trở lại Hàn Quốc hoạt động.

Dù mỗi thành viên đều có ý nghĩa nhất định với sự thành công của nhóm, “át chủ bài” vẫn là người nắm giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhóm. Được lựa chọn dưới sự đánh giá của số đông khán giả, bởi vậy khi Ace nhận được nhiều sự quan tâm, nhóm sẽ nhanh chóng có được sự nghiệp khởi sắc.