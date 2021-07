‘Ashin of the North’ và bí mật vương triều xác sống

Trở lại sau hơn một năm tạm nghỉ với tập đặc biệt “Ashin of the North”, series xác sống ăn khách “Kingdom” đã đưa người xem khám phá thời điểm trước khi thảm họa bắt đầu.

Thể loại: Cổ trang, giật gân, kinh dị

Đạo diễn: Kim Sung Hoon

Diễn viên: Jun Ji Hyun, Kim Shi A, Park Byung Eun

Điểm: 7/10

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Kingdom là TV series lấy đề tài xác sống của Hàn Quốc, ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2019. Kết hợp câu chuyện tranh giành vương vị với trận chiến chống xác sống giữa thế kỷ XVI, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Phim ra mắt mùa hai vào năm 2020.

Cuối mùa hai, thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) và y nữ Seo Bi (Bae Doo-na) đã ngược lên phương Bắc để điều tra nguồn gốc loài cây chứa trứng trùng độc có khả năng hồi sinh người chết. Tại đây, hai người chạm trán một phụ nữ bí ẩn (Jun Ji Hyun), nhiều khả năng nắm trong tay câu trả lời mà họ đang kiếm tìm.

Kingdom: Ashin of the North đưa khán giả quay trở lại thời điểm trước khi các sự kiện trong chính truyện bắt đầu.

Ra mắt sau khi mùa 2 khép lại hơn một năm, Kingdom: Ashin of the North là tập đặc biệt xoay quanh nhân vật mới xuất hiện, đồng thời hứa hẹn sẽ tiết lộ nguồn gốc thứ thực vật chết người.

Quá khứ bi thảm của nàng Ashin

Kingdom: Ashin of the North diễn ra ở vùng biên giới phía bắc của Joseon. Đây là nơi sống của những người du mục thuộc tộc Nữ Chân. Phần lớn người Nữ Chân đều về phe Pajeowi - một bộ tộc hiếu chiến là mối đe dọa cho an nguy của Joseon. Nhận thấy mối nguy này, tướng lĩnh Joseon đã lợi dụng các nhóm nhỏ người Nữ Chân khác làm do thám cho mình.

Cô bé Ashin (Kim Shi A) và cha (Kim Roe Ha) là cư dân tộc người người Nữ Chân đã sống gần 100 năm trên đất Joseon. Vì từng nhận bổng lộc, đất đai từ triều đình, tổ tiên họ đã thề trung thành với hoàng đế Triều Tiên. Nhưng về bản chất, đây là những con người vô thừa nhận khi bị cả dân Triều Tiên và những tộc người Nữ Chân khác chối bỏ.

Bộ phim sẽ làm sáng tỏ con đường đưa thứ hoa hồi sinh người chết vào đến triều đình Joseon.

Mẹ Ashin đang ốm thập tử nhất sinh trong khi người cha làm nghề đồ tể của cô không thể lo lắng việc thuốc thang hay chữa trị. Trong một ngôi đền cổ, cô bé phát hiện ra những tài liệu về một loại nhân sâm có khả năng hồi sinh người chết. Sau khi cha Ashin lên đường sang lãnh thổ của tộc Pajeowi để do thám, cô quyết tìm bằng được thứ cây quý về chữa bệnh cho mẹ.

Khi mang thuốc trở về, Ashin phát hiện ra khu trại của bộ lạc mình đã bị quân Pajeowi tràn đến tàn phá. Cô bé tìm tới doanh trại của quân Joseon để xin sự trợ giúp. Đứng trước võ quan Min Chi Rok (Park Byung Eun), Ashin nhắc lại chuyện cha mình bỏ mạng khi làm gián điệp cho triều đình. Cô đề nghị quân Joseon hãy trả thù cho cha mình, đổi lại, Ashin sẵn sàng làm mọi việc cho họ.

Tiền truyện hấp dẫn của ‘Kingdom’

Ashin of the North bắt đầu không lâu sau khi cuộc chiến tranh chống quân Nhật nổ ra ở biên giới phía Nam Joseon. Đỉnh của cuộc chiến là trận Sangju dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa An Hyun (Heo Jun Ho). Chiến thắng thần kỳ khi 500 lính Triều Tiên đánh bại 3.000 quân Nhật Bản chính là bí mật mà thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) từng phải làm sáng tỏ khi điều tra về nguồn gốc nạn dịch xác sống.

Trong hồi đầu Ashin of the North, khán giả được gặp lại Min Chi Rok, vị võ tướng đã sát cánh cùng Lee Chang trong trận tử chiến bảo vệ kinh thành cuối mùa hai. Khi này, ông đang giữ chức thiêm sứ của vùng Chupajin. Gia tộc Haewon Cho, những kẻ quen thói ỷ thế cậy quyền cũng xuất hiện trong phim.

Ashin xuất hiện trong phim như một cái bóng trầm lặng, khó dò.

Một quý tộc nhà Haewon Cho đã bị đày lên biên giới vì tội bỏ mặc bách tính. Tại đây, hắn vẫn quen thói ngang tàng coi mạng người như cỏ rác. Giữa lúc chiến sự rối ren lại phải đi dọn dẹp hậu quả cho một gã công tử coi trời bằng vung, bề tôi tận trung như Min Chi Rok không khỏi nóng mặt. Mâu thuẫn giữa ngài và gia tộc Haewon Cho bắt đầu từ đây.

Trong hai mùa phim Kingdom đã lên sóng, dù không phải trung tâm của câu chuyện, mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Joseon vẫn không ngừng được đào sâu. Với Ashin of the North, mâu thuẫn giữa người nhập cư và dân bản địa đã thay thế quý tộc và dân đen, làm thành thứ gia vị gia tăng sức hấp dẫn của bộ phim.

Cha của Ashin dốc lòng phục vụ Min Chi Rok với hy vọng sẽ được ban một chức quan, giúp bộ lạc của mình được thừa nhận như một phần của Joseon. Nhưng trong mắt người Triều Tiên, dù có sống trên đất đai của họ cả trăm, nghìn năm nữa, tộc Nữ Chân vẫn là những kẻ ngoại bang mang thân phận thấp kém, thay họ làm những công việc không ai muốn đụng tay như xẻ thịt thú rừng, đi thám kẻ địch hay trở thành tốt thí.

Bộ phim cũng là tiền đề để Kingdom bắt đầu. Thứ hoa quỷ tìm được đường tới tay thái y Lee Seung Hui (Kwon Bum Taek). Chẳng bao lâu nữa, với những kiến thức vừa được truyền thụ, ông sẽ tạo ra một đội quân xác sống từ những người dân trong một ngôi làng vùng Sangju. Và nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc, loài hoa lại một lần nữa được sử dụng để hồi sinh thiên tử.

Nửa đầu Ashin of the North, khán giả được trông thấy cơ chế lây lan dịch xác sống trong tự nhiên: hươu ăn cây hồi sinh, nhiễm độc rồi chết. Nó ngã xuống suối, làm ô nhiễm nguồn nước. Dịch bệnh lây lan theo dòng nước, khiến các con hươu khác mắc bệnh. Hổ ăn hươu bệnh cũng trở thành xác sống.

Nhưng mạch lây nhiễm bị gián đoạn khi những thợ săn bị hổ vồ và cả gã Pajeowi đã bị cắn đều không biến thành xác sống. Phải tới khi Ashin làm bùng dịch trong trại lính, các xác sống người mới xuất hiện và bắt đầu tấn công. Điều này đặt ra giả thiết loài trùng độc không thể lây lan giữa các loài quá xa nhau trong phân loại sinh học. Tuy nhiên, đây cũng hoàn toàn có thể chỉ là một lỗ hổng tình tiết.

Vai phản anh hùng của Jun Ji Hyun

Nội dung Ashin of the North chia làm hai phần rõ rệt theo diễn biến cuộc đời Ashin: thời thơ ấu yên bình và quãng ngày thanh xuân nối nghiệp cha làm nghề gián điệp. Nếu nửa sau của bộ phim giải thích khá hợp lý việc làm cách nào thứ cây hồi sinh người chết len lỏi vào triều đình Joseon, thì nửa đầu có trách nhiệm giải quyết câu hỏi về nguồn gốc loài cây.

Sau cùng, ta cũng mới chỉ biết phương pháp sử dụng loài cây này để hồi sinh người chết được cổ nhân phát minh ra từ hàng trăm năm trước. Nhưng câu trả lời chung chung vẫn khó thỏa mãn khán giả. Nói cách khác, phim đưa ra một đáp án không có gì mới khi sau hai phần phim, mọi khán giả đều đã biết.

Khoảnh khắc Ashin xuất hiện cuối mùa hai, dù chưa được giới thiệu cụ thể, khán giả vẫn kỳ vọng nàng sẽ trở thành bạn đồng hành của Lee Chang trong hành trình đối mặt với các hiểm họa phương bắc.

Việc Ashin và Min Chi Rok không thể trực tiếp đối chất ở hồi cuối Ashin of the North khiến bộ phim trở nên thiếu trọn vẹn.

Trên màn ảnh, hình ảnh cô bé Ashin với tấm lòng hiếu thảo, sự bạo gan và ý chí kiên cường vượt qua nghịch cảnh dự báo một nữ anh hùng trong tương lai. Lớn lên, cô trở thành gián điệp với khả năng bắn cung bách phát bách trúng. Tuy nhiên, sống trong tiền đồn của người Triều Tiên, Ashin không tìm được kết nối với xã hội thu nhỏ đang vận hành nơi đây.

Hành trình trưởng thành của Ashin đánh dấu bằng chuỗi ngày sáng lang thang trong rừng luyện cung, tối về ngủ trong gian nhà trống tuềnh toàng lạnh lẽo. Ai cũng biết Ashin nhưng ai cũng từ chối hỏi han hay kết bạn với cô.

Ở giai đoạn trưởng thành, Ashin hầu như không nói. Cô không mở miệng không chỉ vì nguồn gốc khác biệt mà còn bởi đã từ rất lâu Ashin chỉ tồn tại như một đồ vật. Người ta tìm đến cô với những mệnh lệnh, không mảy may quan tâm người con gái ấy sống chết ra sao. Thậm chí, cô đã không ít lần bị cưỡng bức.

Cảnh sống của Ashin càng tô đậm mâu thuẫn giai cấp giữa người nhập cư và dân bản địa đã được nhắc đến ngay từ đầu phim. Dù cha Ashin, và giờ là cô, có bán sự trung thành cho người Triều Tiên, họ cũng không bao giờ nhận được sự cưu mang, đùm bọc. Việc sống quá lâu trong nỗi cô đơn, cảm giác chán chường và lòng thù hận cũng đã giết chết những đức tính tốt đẹp của Ashin. Ashin đã bắt đầu cuộc trả thù nhắm vào những kẻ bấy lâu nay vẫn thao túng, lợi dụng cô.

Từ khi phim bắt đầu, ta đã luôn kỳ vọng Ashin sẽ là một nữ anh hùng. Nhưng sau tất cả biến cố đã xảy ra, việc Ashin hóa ác nữ lại là điều tất yếu. Cú lật mặt của Ashin cũng khơi lên nỗi lo lắng mới cho khán giả. Cuối phần hai, Lee Chang và Seo Bi vẫn chưa hay biết về chân tướng của Ashin. Cô sẽ làm gì với hai kẻ chân ướt chân ráo tiến vào lãnh thổ của mình sẽ là câu hỏi gây tò mò, thu hút khán giả trở lại với mùa 3 của Kingdom.

Ashin trên màn ảnh là một nhân vật thú vị. Cô lạnh lùng như một kẻ điên muốn thấy thế giới chìm trong biển lửa nhưng cũng hừng hực ý chí quyết tâm đòi lại công bằng cho những người Nữ Chân đã bỏ mạng oan uổng.

Câu chuyện của Ashin giữa doanh trại Chupajin ít nhiều gợi nhắc bi kịch của nàng Grace (Nicole Kidman) trong Dogville (2003). Họ đều là người phụ nữ bước vào đời với tấm lòng nhân hậu và ngay thẳng. Nhưng rồi chính cuộc đời bao chuyện xấu xa đã biến họ thành những nữ thần tìm kiếm sự báo thù. Grace nhờ đến sự giúp đỡ của cha, còn Ashin lợi dụng đàn xác sống khát máu không còn quan tâm đến những ranh giới dân tộc hay đẳng cấp của xã hội loài người.