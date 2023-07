Arsenal kích nổ 'bom tấn' người Anh đắt giá nhất lịch sử

Với phí chuyển nhượng 105 triệu bảng, tiền vệ Declan Rice trở thành tân binh đắt giá nhất từ trước tới nay của Arsenal.

Rice là cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

Athletic, Times, Telegraph và hàng loạt đầu báo lớn xác nhận Arsenal đạt được thỏa thuận với West Ham cho trường hợp của Declan Rice. Thương vụ này tiêu tốn của "Pháo thủ" 100 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất. Nhà báo người Italy tiết lộ: "Rice là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Arsenal và là cầu thủ Anh đắt giá nhất từ trước tới nay".

Guardian thông tin thêm rằng đội chủ sân Emirates thuyết phục thành công West Ham về việc xử lý hợp đồng theo hình thức trả góp, song đảm bảo thanh toán hết ba đợt trong 24 tháng. Về phía Rice, cầu thủ người Anh đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Arsenal từ lâu và chuẩn bị chờ ra mắt đội bóng mới.

Mùa 2022/23, Rice ra sân 50 trận. Anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo cho West Ham, được Who Scored chấm trung bình 7 điểm. Ngôi sao 24 tuổi chơi hơn 200 trận tại Premier League, được đánh giá nằm trong top 3 tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League hiện tại.

Sau khi vô địch Conference League và giúp West Ham trụ hạng, Rice thông báo với ban lãnh đạo West Ham về ý định rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu Champions League. Đó là lý do Arsenal không gặp nhiều trở ngại trong thương vụ này.

Chiêu mộ thành công Rice, "Pháo thủ" được cho là sẽ bật đèn xanh để Granit Xhaka chuyển tới Bayer Leverkusen. Cùng thời điểm, họ sẽ chốt luôn thương vụ Jurrien Timber từ Ajax.

Số áo của tân binh Arsenal Kai Havertz, tiền vệ người Đức vừa rời Chelsea với phí chuyển nhượng 65 triệu bảng, giải thích lý do chọn số áo 29 kể từ khi lên chơi chuyên nghiệp.