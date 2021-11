‘Army of Thieves’ - câu chuyện hời hợt của những kẻ phá két

Phần tiền truyện bóng bẩy của loạt phim xác sống “Army of the Dead” kể về cuộc đời chuyên gia phá két người Đức trước khi lưu lạc đến Mỹ.

Thể loại: Hài, trộm cướp

Đạo diễn: Matthias Schweighöfer

Diễn viên: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee…

Đánh giá: 6/10

Army of the Dead là bộ phim hành động xác sống do Zack Snyder đạo diễn được ra mắt trên nền tảng truyền hình trực tuyến Netflix. Phim thu hút được lượng người quan tâm đông đảo nhờ phần hình ảnh bắt mắt cùng thương hiệu cá nhân Zack Snyder. Cuối tháng 10, Netflix tung ra tiền truyện của Army of the Dead là Army of Thieves.

Xoay quanh cuộc đời thiên tài phá két sắt Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), Army of Thieves nỗ lực làm dày thêm cho thương hiệu phim xác sống trong tham vọng biến nó thành vũ trụ phim ảnh.

Sáu năm trước sự kiện chính trong Army of the Dead, giao dịch viên ngân hàng Sebastian Schlencht-Wöhnert (Schweighöfer) được một nữ siêu trộm quyến rũ Gwendoline (Nathalie Emmanuel) tiếp cận đề nghị tham gia phi vụ bất hảo.

Nhóm trộm cướp của Gwendoline đang truy tìm một loạt két sắt do thợ khóa huyền thoại Hans Wagner chế tạo, với mỗi chiếc két tinh xảo mô phỏng kiệt tác opera Ring Cycle của Richard Wagner. Sau này Sebastian đã đổi tên thành Ludwig Dieter như chúng ta được biết trong Army of the Dead.

Tô hồng nghề trộm cắp

Army of the Dead và Army of Thieves giống nhau ở chỗ cùng đem đến cảm giác hưng phấn cho khán giả qua những kế hoạch hành động hoành tráng. Nếu như đội ngũ trong Army of the Dead phải luồn lách qua thành phố Las Vegas toàn zombie, thì đối thủ của Army of Thieves là các cơ quan chức năng như Interpol, hệ thống bảo vệ của ngân hàng, sòng bạc và cuối cùng là sự “ngoan cố” của những chiếc két sắt.

Bộ phim có tiết tấu tương đối nhanh, xen kẽ là các cảnh hành động, đua xe tốc độ, đấu súng, chiến đấu. Hình ảnh của những thành phố châu Âu đẹp đẽ lần lượt hiện lên: Paris, Prague dưới ống kính quay phim Bernhard Jasper.

Từng phần của tác phẩm tương ứng với mỗi cột mốc là một chiếc két sắt phải chinh phục.

Nam chính trong Army of Thieves đồng thời là đạo diễn phim Matthias Schweighöfer có một màn trình diễn khá ấn tượng. Nhân vật Sebastian có động lực hợp lý, câu chuyện quá khứ hấp dẫn. Thoát khỏi kiểu hài hước ảm đạm của Zack Snyder, Army of Thieves có nét duyên dáng, dí dỏm nhẹ nhàng.

Nhân vật thiếu chiều sâu

Tuy nhiên ngoài nhân vật chính thì các thành viên còn lại trong băng cướp lại rơi vào mô típ nhân vật lối mòn trong phim ảnh. Sebastian năng động và dễ mến, còn đồng bọn của anh thì không. Rolph (Guz Khan) là một quái xế với kỹ năng “lái lụa”; hacker bậc thầy Korina (Ruby O. Fee) và Brad Cage (Stuart Martin) – gymer được truyền cảm hứng từ Nicolas Cage khi xem Con Air. Không giống như băng nhóm trong Army of the Dead, không ai trong số những nhân vật này có chiều sâu, và động lực của họ thì mỏng như tờ giấy.

Tất cả chỉ toát ra sự hào nhoáng hời hợt, ví dụ như cảnh hacker "bánh bèo" gõ bàn phím vài giây là cả hệ thống ngân hàng bị thao túng hay Rolph thoải mái lái siêu xe của khách hàng đi chở đồng bọn đi cướp về giữa ban ngày ban mặt.

Ngay cả tình yêu của Schweighöfer là nữ tướng Gwendoline cũng không có nhiều cơ hội chiếm thiện cảm từ khán giả. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một ái nữ trong gia đình thiếu tình thương, lấy trộm cắp làm trò vui và quyết phá két để lại cho đời dấu ấn.

Thật khó tin là những con người ăn mặc lòe loẹt và đi lại ngang nhiên trên đường, với kế hoạch hành động nhiều sơ hở lại có thể là băng nhóm có thể mở được những chiếc két sắt huyền thoại.

Chưa kể, đội ngũ cảnh sát quốc tế yếu kém trong Army of Thieves xuất hiện chỉ để bị tội phạm trêu đùa và luôn bị đi trước một bước. Đặc vụ Delacroix (Jonathan Cohen) có một lý do cực kỳ “chính đáng” đến tức cười khi theo đuổi vụ cướp, trong khi cả thế giới khủng hoảng vì đại dịch zombie.

Nghệ thuật của nghề phá két

Câu chuyện của con người trong Army of Thieves còn không hấp dẫn bằng câu chuyện về những chiếc két sắt. Ở đó, di sản của bộ opera vĩ đại Ring Cycle (Vòng Nhẫn) được tái hiện. Dựa trên thần thoại Bắc Âu, Ring Cycle bao gồm 4 vở nhỏ là: Das Rheingold (Sông Rhine), Die Walküre (Nữ Thần), Siegfried (Anh Hùng Siegfried) và Götterdämmerung (Ragnarok).

Người xem có dịp trầm trồ trước sự kỳ công của nghề thợ khóa, cũng như khả năng xuất sắc tương đương của những thiên tài phá két. Những lần giải mã hệ thống tinh vi đằng sau két sắt biến thành cuộc dạo chơi của nam chính với âm thanh, âm nhạc, thời gian và lịch sử.

Lắng nghe Sebastian nhiệt tình giảng giải cho Gwendoline, có thể thấy sự đam mê trong giọng nói khẩn khoản của anh.

Dù vậy với cấu trúc lặp lại thì bộ phim đánh rơi mất chất nghệ thuật mà nó định khai thác. Matthias Schweighöfer không rút ra được bài học sau thành công của các phim thể loại trộm cắp hành động như Money Heist, Triple Frontier, Ocean’s Eleven, Now You See Me, Baby Driver hay Logan Lucky. Đó không bao giờ là về cái két cuối cùng.

Sức hấp dẫn của các phim “heist” đến từ hành trình của nhóm để đến với khoản tiền, từ cách họ lên kế hoạch, hợp tác cho đến những chướng ngại trên đường. Với Army of Thieves, cách Sebastian mở két thế nào đáng ra không quan trọng bằng việc làm thế nào cả nhóm đến với những chiếc két. Ấy vậy mà bộ phim lại làm ngược lại.

Dàn diễn viên dù mờ nhạt nhưng hoàn toàn có khả năng trở lại trong phần tiếp theo Army of Thieves hoặc hậu truyện của Army of the Dead – vốn đang được Snyder thực hiện. Tuy nhiên sự thiếu gắn kết và thiếu chiều sâu của cả vũ trụ phim ảnh xác sống cho thấy rất ít tiềm năng thành công từ tham vọng của Netflix.