Argentina thay Indonesia tổ chức U20 World Cup

Sáng 18/4, FIFA xác nhận Argentina sẽ là chủ nhà U20 World Cup 2023. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) gửi đơn đệ trình lên FIFA vào tuần trước.

"FIFA vui mừng thông báo giải U20 World Cup 2023 sẽ diễn ra ở 'ngôi nhà của những người vô địch' Argentina. Đây là cánh cửa mở ra để chúng ta tìm kiếm nhiều ngôi sao bóng đá thế giới", trang chủ FIFA viết về chủ nhà Argentina với 6 lần vô địch giải U20.

Đoàn công tác FIFA đến Argentina để kiểm tra các địa điểm tổ chức và đánh giá hạng mục, đưa ra quyết định cuối cùng. AFA ký cam kết các thỏa thuận liên quan với chính quyền địa phương về công tác tổ chức.

U20 Argentina sẽ thay suất chủ nhà của Indonesia ở bảng A sau khi quốc gia Đông Nam Á bị tước quyền đăng cai và suất tham dự của nước chủ nhà. Trước đó, Argentina không vượt qua được vòng loại U20 World Cup nhưng với việc làm chủ nhà, họ sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ diễn ra từ 20/5 đến 11/6.

Argentina nổi tiếng khi sản sinh ra nhiều ngôi sao từ giải đấu này như Diego Maradona, Lionel Messi, hay các cầu thủ khác Paul Pogba, Erling Haaland đến từ Pháp và Na Uy.

Ngược lại, Indonesia chịu nhiều dư âm sau khi mất quyền đăng cai chỉ một tháng trước khi giải diễn ra. Mọi công tác tổ chức, kế hoạch chuẩn bị của HLV Shin Tae-yong và cầu thủ đều "đổ sông đổ biển". Nhiều cầu thủ U20 đã khóc khi nhận tin Indonesia bị tước quyền chủ nhà.

Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 21/4 ở Zurich, Thụy Sĩ. Sáu bảng đấu và 24 đội sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.