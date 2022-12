Argentina gặp Australia ở vòng 16 đội World Cup

Rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội), Messi cùng đồng đội thắng Ba Lan 2-0 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup với vị thế của đội nhất bảng C.

Highlights Ba Lan 0-2 Argentina Alexis Mac Allister và Julian Alvarez lần lượt ghi bàn để đem về chiến thắng cho Argentina ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022.

Argentina không giấu ý định tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm nhất có thể. Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ chơi nửa sân và tạo ra sức ép lớn lên khung thành Ba Lan bằng những pha lên bóng tốc độ cao ở cả hai biên và trung lộ.



Nhờ khả năng điều tiết của Messi và những tình huống hoán đổi vị trí linh hoạt, hàng loạt cơ hội ngon ăn đến với hàng công "Albicelestes". Tuy nhiên, các chân sút áo tím đều không thắng được Szczesny, thủ môn có phong độ chạm đỉnh tại World Cup năm nay.

Chỉ trong 45 phút đầu, ngôi sao của Juventus thực hiện tổng cộng 9 pha cứu thua, bằng với những gì anh làm được trong 2 trận gặp Saudi Arabia và Mexico. Trước hàng công Argentina, thủ môn sinh năm 1990 có ba lần từ chối cú dứt điểm cận thành, hai của Julian Alvarez và một của Messi, sau đó là pha bay người cản pha đá phạt góc khó chịu của Angel Di Maria.

Szczesny là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình Ba Lan tại World Cup năm nay.

Phút 37, Szczesny khiến Ba Lan chịu phạt đền khi va chạm với Messi trong vùng cấm. Cũng chính cựu thủ môn Arsenal chuộc lỗi bằng pha bay người cản cú đá phạt đền của tiền đạo đội trưởng bên phía Argentina. Khoảnh khắc tỏa sáng đưa Szczesny trở thành thủ môn thứ 2 trong lịch sử World Cup, sau Brad Friedel cản 2 quả phạt đền trong một kỳ World Cup (không tính loạt luân lưu).

Sau 14 cú sút không hiệu quả trong hiệp một, Argentina chỉ cần cơ hội đầu tiên đến ở ngay phút 46 để tạo khác biệt. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Nahuel Molina căng ngang vừa tầm để Alexis Mac Allister đá nối, hạ gục Szczesny. Hàng thủ Ba Lan bị hút vào vị trí của Alvarez, từ đó mở ra khoảng trống thênh thang để cầu thủ thuộc biên chế Brighton lập công.

Tuyến giữa Argentina có trận đấu dễ thở nhất từ đầu giải, khi không gặp bất kỳ sự tranh chấp nào ở khu vực giữa sân. Argentina thoải mái triển khai bóng và có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 68. Sau đường chọc khe của Enzo Fernandez, Alvarez lập công sau một cú sút quyết đoán bằng chân phải, đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

Julian Alvarez nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính của Lautaro Martinez.

Ba Lan hoàn toàn mất phương hướng sau 2 bàn thua. HLV Michniewicz cũng chỉ biết gia cố hàng thủ để cố gắng không thủng lưới thêm bởi lúc này, Ba Lan vẫn đứng thứ 2 do hơn Mexico về điểm fair-play (-4 so với -6).

Trong 20 phút cuối, Ba Lan cố gắng không phạm lỗi để tránh thẻ phạt. Trên khán đài, CĐV của "Đại bàng trắng" chỉ biết cầu nguyện để Szczesny không phải nhận thêm bàn thua, đồng thời liên tục cập nhật kết quả từ trận đấu của Mexico.

May mắn đã đứng về phía đại diện châu Âu, khi Mexico để Saudi Arabia rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút bù giờ 90+5. Đại diện CONCACAF có cùng 4 điểm, nhưng vẫn xếp sau Ba Lan do kém hiệu số (-1 so với 0).

Về phía Argentina, thầy trò HLV Lionel Scaloni vươn lên dẫn đầu bảng C và chỉ phải gặp Australia ở vòng 16 đội World Cup.