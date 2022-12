Argentina có 13 cầu thủ trên sân khi Messi ghi bàn

Phút 109, Lautaro Martinez có bóng ở sát khung thành. Tiền đạo đang khoác áo Inter tung cú sút căng nhưng không thắng được Hugo Lloris. Bóng nảy ra và được Lionel Messi đưa vào lưới bằng một pha đá bồi đơn giản. Dayot Upamecano cố gắng cứu thua nhưng goal-line xác định trái bóng đã qua hết vạch vôi.

Tuy nhiên, nhiều CĐV phát hiện các cầu thủ dự bị của Argentina chạy vào sân từ trước khi bóng được Messi đưa vào lưới Pháp.

"VAR đâu rồi, cầu thủ Argentina chạy vào sân khi bàn thắng còn chưa được ghi", một CĐV giận dữ. "Argentina có đến 13 người trên sân khi Messi đệm tung lưới Pháp", người hâm mộ thứ 2 cho biết. Đồng quan điểm, một CĐV khác bình luận: "VAR lẽ ra nên xem xét lại tình huống này".

Trọng tài chính Marciniak có tham khảo ý kiến từ tổ trọng tài video nhưng xác định đây là một pha lập công hợp lệ của Messi. Argentina lại vượt lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn lợi thế khi hiệp phụ khép lại. Phút 118, Kylian Mbappe hoàn tất hat-trick, đồng thời đưa trận chung kết vào loạt luân lưu.

Trong khi Pháp có 2 cầu thủ đá hỏng (Coman và Tchouameni), Argentina lại thực hiện thành công cả 4 lượt sút để giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Messi có lần đầu nâng cao danh hiệu World Cup trong sự nghiệp, trong khi Argentina thâu tóm 3 trên 4 danh hiệu cá nhân tại giải đấu trên đất Qatar gồm thủ môn hay nhất (Emiliano Martinez), cầu thủ trẻ hay nhất (Enzo Fernandez) và Cầu thủ xuất sắc (Messi).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019