‘Aquaman’ và loạt bom tấn lại bị dời lịch phát hành vì dịch

Warner Bros. đã xáo trộn ngày phát hành các bom tấn "Black Adam", "The Flash", "Aquaman 2", "Wonka" và "Shazam 2".

Theo Variety, Aquaman and the Lost Kingdom và The Flash đều được đẩy thời gian phát hành từ năm 2022 sang 2023 bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến phần dựng hiệu ứng hình ảnh bị chậm trễ.

Cụ thể, phần phim Jason Momoa đóng chính dự kiến ra rạp ngày 16/12 nhưng buộc phải dời sang 17/3/2023. Tác phẩm solo đầu tiên của Ezra Miller với vai Flash được ấn định ngày khởi chiếu 23/6/2023, trễ hơn 7 tháng so với lịch ban đầu.

Black Adam của The Rock được lùi lại ba tháng, đến ngày 21/10 và DC League of Super-Pets sẽ hoãn tới 29/7. League of Super-Pets cũng có The Rock tham gia vai trò lồng tiếng cho nhân vật Krypto the Super-Dog. Phim trước đó được thông báo lịch hẹn là 20/5.

Black Adam, Aquaman 2 và hàng loạt bom tấn bị dời lịch khởi chiếu. Ảnh: Collider/CBR.

Shazam! Fury of the Gods là tựa phim siêu anh hùng về nhân vật Shazam của DC Comics với Zachary Levi thủ vai chính. Nhà sản xuất ban đầu cho biết đến 2/6/2023 tác phẩm mới ra rạp, tuy nhiên, phim đã được dời lên chiếu sớm vào ngày 12/12, đúng vào mùa Giáng sinh năm nay.

“Chúng tôi rất vui khi được mang Shazam! Fury of the Gods đến với khán giả như một món quà Giáng sinh", Jeff Goldstein - Giám đốc bộ phận phát hành nội địa của Warner Bros. - chia sẻ: "Các gia đình ở mọi lứa tuổi đảm bảo sẽ thích phim này", ông nói thêm.

Ở động thái khác, đến lượt cuộc phiêu lưu của Timothee Chalamet trong vai người thợ làm chocolate Willy Wonka trong bộ phim Wonka bị dời lại vài tháng, từ ngày 17/3/2023 đến 15/12/2023. Phải đến ngày 4/8/2023 thì khán giả mới được thưởng thức bộ phim về thảm họa cá mập Meg 2: The Trench.

Trước đó, The Rock đã chia sẻ rằng các bom tấn nhà Warner Bros. đang gặp trục trặc, và đúng như vậy, nhà sản xuất mới đây đã đưa ra lịch phát hành cụ thể cho từng phim.