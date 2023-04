Apple vẫn cần Samsung trong vài năm tới

Theo viện Phát triển Công nghệ thông tin Hàn Quốc, Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào nguồn cung màn hình từ Samsung và LG trong vài năm tới khi chưa thể tự chủ linh kiện quan trọng này.

Dù đầu tư lớn để tự chủ công nghệ màn hình, Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào các nhà sản xuất Hàn Quốc trong vài năm tới. Ảnh: Tom's guide.

Apple Insider nhận định dù đã đầu tư nghiêm túc vào việc tự chủ công nghệ màn hình, Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào các nhà sản xuất Hàn Quốc như Samsung Display và LG Display trong việc cung ứng linh kiện này.

Dù ngày càng kiểm soát rộng hơn quy trình sản xuất các linh kiện cho iPhone, iPad, màn hình vẫn là yếu điểm trong khả năng tự chủ của Apple. Nghiên cứu của viện Phát triển Công nghệ thông tin Hàn Quốc (IITP) cho thấy việc nghiên cứu sản xuất màn hình của Apple vẫn đang ở những bước đầu chập chững.

Cơ quan này cho rằng trong dài hạn, Apple có thể trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất tấm nền và màn hình. Tuy nhiên vài năm tới, ít nhất 60% màn hình của các sản phẩm Apple vẫn sẽ đến từ các nhà sản xuất Hàn Quốc.

Apple được cho là sẽ sử dụng tấm nền microLED tự sản xuất trên Apple Watch sớm nhất vào cuối năm 2024, dù kế hoạch này đang vấp phải nhiều rào cản. Apple có thể sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thiện việc thương mại hóa công nghệ này và với chi phí sản xuất chưa thể tối ưu, nghiên cứu của IITP cho rằng quá trình này thể sẽ bị đẩy sang năm 2025.

Dù vậy, cơ hội vẫn sẽ rộng mở với các nhà sản xuất Hàn Quốc khi Apple không thể tự gia công linh kiện này.

"Apple dự kiến sẽ tìm kiếm đối tác Hàn Quốc để gia công màn hình trong vài năm tới nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hàng loạt. Các nhà sản xuất Hàn Quốc có thể nắm được lợi thế so với các đối thủ Trung Quốc nếu gia công màn hình microLED của Apple", báo cáo từ IITP cho hay.

Apple bắt đầu nghiên cứu công nghệ microLED từ năm 2018 hoặc sớm nhất từ năm 2014 khi mua lại LuxVue. Hãng cũng được cho là đã đầu tư 334 triệu USD vào nhà máy tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 2020 để sản xuất tấm nền mini LED và microLED.

Trước đó theo The Elec, Samsung đã phải khởi động dây chuyền gia công tấm nền OLED phục vụ iPhone 15 sớm hơn một tháng so với kế hoạch do đối tác Trung Quốc của Apple gặp sự cố.