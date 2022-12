Apple vẫn bội thu dù thị trường smartphone xuống dốc

Apple là hãng công nghệ có doanh thu tốt nhất trong quý III/2022, chiếm 42% tổng doanh thu thị trường smartphone.

iPhone 14 và dòng Pro cao cấp đã giúp Apple giữ vững vị thế. Ảnh: Phương Lâm.

2022 là một năm khó khăn với thị trường smartphone khi người dùng có xu hướng gắn bó với điện thoại cũ thay vì mua máy mới. Điều này đã khiến doanh thu smartphone toàn cầu trong quý III/2022 chỉ đạt 100 tỷ USD , giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, báo cáo mới nhất của Counterpoint Research cho biết. Thị trường thiết bị điện tử nói chung cũng sụt giảm mạnh đến 12% trong giai đoạn này.

Song, Apple vẫn là kẻ duy nhất nằm ngoài xu hướng suy giảm này. Theo báo cáo của Counterpoint Research, Táo khuyết là hãng công nghệ có doanh thu tốt nhất trong giai đoạn này.

Cụ thể, doanh thu quý III/2022 của hãng đã chiếm 42% tổng doanh thu thị trường smartphone. Con số này tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá bán trung bình cũng tăng 7%. Tập đoàn công nghệ tránh được xu hướng sụt giảm chung của thị trường smartphone phần lớn là nhờ ra mắt iPhone 14 và dòng Pro cao cấp nhất trong giai đoạn này, Counterpoint Research nhận định.

Top 5 thương hiệu smartphone có doanh số tốt nhất quý III/2022 Số liệu: Counterpoint Research. Nhãn Apple Samsung Xiaomi Oppo vivo Khác Thị phần % 42 18.3 8.3 6 5 20.4

Trong khi đó, Samsung, đối thủ lớn nhất của Apple, xếp thứ hai, sụt giảm 4% lợi nhuận mặc dù sản lượng Z Flip 4 và Z Fold 4 tăng gấp đôi so với năm ngoái. Giá bán trung bình cũng giảm 2 do hãng công nghệ Hàn Quốc dần chuyển tập trung từ dòng flagship S22 sang thiết bị màn hình gập, Counterpoint Research cho biết.

Top 5 thương hiệu smartphone trong năm nay cũng có sự góp mặt của Xiaomi và Oppo. Đứng ở vị trí thứ 3, Xiaomi có doanh thu quý III tăng 4%, phần lớn trong số đó là nhờ sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ.

Cụ thể, sản lượng các thiết bị có giá 300 USD trở lên giảm gần 1,5% bởi người dùng có xu hướng lựa chọn smartphone có mức giá 200 USD hay 200- 299 USD của hãng. Nhờ đó, mức giá trung bình của Xiaomi đã đạt 205 USD , tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng với trường hợp của Oppo, cả doanh số lẫn mức giá trung bình đều giảm lần lượt 27% và 5% so với năm ngoái. Nguyên nhân đến từ việc sản lượng thiết bị Oppo sụt giảm do chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ hơn 40% sản phẩm của hãng. Quốc gia tỷ dân cũng là thị trường quan trọng của vivo khi chiếm hơn một nửa doanh số của hãng công nghệ. Doanh thu của vivo trong quý III đã tăng mạnh 43% so với năm ngoái và tăng 4% so với quý trước.

Báo cáo của Counterpoint Research cũng chỉ ra các thiết bị 5G có xu hướng tăng trưởng, giá bán trung bình tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp vẫn trụ vững trong bối cảnh kinh tế bấp bênh. Các thiết bị 5G thường đắt hơn 5 lần so với các sản phẩm thông thường nhưng sản lượng vẫn nằm ở mức kỷ lục.

Doanh thu Apple tăng bất chấp thách thức của thị trường. Ảnh: Bloomberg.

Nhà phân tích kỳ cựu Harmeet Singh Walia của Counterpoint research cho biết doanh thu từ thiết bị 5G đạt 80 tỷ USD , chiếm 80% tổng doanh thu smartphone toàn cầu. Đây là con số kỷ lục, tăng mạnh so với 69% vào cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ thiết bị 4G đã giảm 10%, chỉ còn 19 tỷ USD . “Sự chuyển đổi từ 4G sang 5G là nhờ Apple. Với 95% iPhone đều có kết nối 5G, hãng đã chiếm hơn một nửa doanh thu thiết bị 5G trong giai đoạn này”, ông nói.

Android Authority cho rằng sự sụt giảm doanh thu là hậu quả của nền kinh tế xuống dốc. Lạm phát tăng cao, khiến người dùng dần không còn nhu cầu mua thêm điện thoại mới. Tuy nhiên, iPhone vẫn là sản phẩm được người dùng yêu thích và chọn mua bất chấp những thách thức của nền kinh tế chung.