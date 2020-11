Đây là sự kiện ra mắt sản phẩm thứ 3 của Apple trong 3 tháng liên tiếp.

Ngày 3/11, Apple đã công bố tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào 10h sáng 10/11 (giờ Mỹ), tức 1h 11/11 (giờ Việt Nam).

Với tên gọi "One more thing", sự kiện ngày 11/11 được cho là nơi Táo khuyết chia sẻ thêm về Apple Silicon, CPU dành cho máy tính Mac do hãng tự phát triển dựa trên kiến trúc ARM. Khi giới thiệu lần đầu vào tháng 6, Apple hứa sẽ ra mắt chiếc máy tính đầu tiên dùng CPU mới trước khi kết thúc năm 2020.

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple sẽ diễn ra vào 10h 10/11, tức 0h 11/11 (giờ Việt Nam).

"One more thing" là câu nói kinh điển trong các sự kiện Apple, thường dành cho bất ngờ đến phút chót mới được bật mí. Năm nay, Apple đã có quyết định táo bạo khi "chia tay" CPU Intel trên máy tính Mac, chuyển sang dùng CPU tự phát triển.

Theo Bloomberg, nhóm phát triển của Apple quyết định tự phát triển CPU cho máy tính khi nhận thấy CPU Intel cải thiện hiệu năng quá chậm trong vài năm qua. Họ lo ngại nếu tiếp tục đi theo lộ trình cập nhật của Intel, hiệu năng của máy Mac sẽ không được đảm bảo.

Hồi tháng 8, China Times cho biết mẫu máy tính đầu tiên với CPU Apple Silicon sẽ là MacBook 12 inch, trang bị CPU A14X dựa trên tiến trình 5 nm do TSMC sản xuất. Tin đồn cho biết giá khởi điểm của sản phẩm có thể là 800 USD .

Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities dự đoán rằng MacBook Pro 13 inch và iMac 24 inch ra mắt trong quý IV sẽ là các sản phẩm đầu tiên sử dụng CPU Apple Silicon.

Theo Kuo, máy tính Mac với CPU Apple Silicon cho hiệu năng cao hơn 50-100% so với bản tiền nhiệm dùng CPU Intel.

Máy tính Mac với CPU Apple Silicon sẽ là nhân vật chính trong sự kiện sắp tới. Ảnh: Apple.

Ngày 13/10, Apple được phát hiện đã đăng ký một số mẫu máy Mac để bàn lẫn MacBook chưa được ra mắt lên Ủy ban Kinh tế Á-Âu. Dữ liệu trong hệ điều hành macOS Big Sur cũng gợi ý rằng những chiếc máy tính Mac mới đã sẵn sàng để ra mắt.

Hồi tháng 6, CEO Tim Cook chia sẻ rằng Apple cần khoảng 2 năm để hoàn chỉnh hệ sinh thái sản phẩm trên CPU mới.

Đây là sự kiện giới thiệu sản phẩm thứ 3 của Apple trong 3 tháng liên tiếp. Trước đó vào 16/9, hãng đã tổ chức sự kiện "Time files" để giới thiệu iPad Air 2020 và Apple Watch Series 6. Tiếp theo vào 14/10, sự kiện "Hi, Speed" diễn ra với tâm điểm là dòng iPhone 12 bên cạnh loa thông minh HomePod mini.

Tương tự các sự kiện Apple diễn ra trong năm nay, lễ ra mắt tuần sau sẽ được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Toàn bộ chương trình được ghi hình tại trụ sở Apple Park, phần giới thiệu sản phẩm do các đại diện của Apple thuyết trình.