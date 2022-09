Apple sửa lỗi lạ trên iPhone 14 Pro

Lỗi camera trên iPhone không làm hư điện thoại và sẽ được sửa trong phiên bản iOS 16 vào tuần sau.

Apple sẽ phát hành bản cập nhật phần mềm mới để sửa lỗi camera trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Chia sẻ với The Verge, đại diện của Apple Alex Kirschner cho biết hãng đã ghi nhận vấn đề và sẽ sửa lỗi trong phiên bản iOS 16.0.2 ra mắt vào tuần tới.

Khi được hỏi người dùng có nên đến Apple Store để sửa lỗi camera trên iPhone 14 Pro hay không, Táo khuyết cũng cho biết họ chỉ cần cập nhật hệ điều hành mới vào tuần tới vì lỗi này sẽ không gây hư hỏng thiết bị.

Lỗi xảy ra với ứng dụng bên thứ ba, khiến hình ảnh bị rung lắc. Ảnh: Luke Miani.

Trước đó, nhiều người dùng phàn nàn camera trên iPhone 14 Pro của họ gặp lỗi lạ. Bộ phận này bị rung, thậm chí phát ra âm thanh khó chịu khi mở ứng dụng chụp ảnh bên thứ ba như Snapchat, Instagram hay TikTok.

Khi đó, người dùng không rõ tình trạng này xảy ra là do ứng dụng bên thứ 3 hay do iOS 16 bởi vì camera hệ thống trên iPhone vẫn hoạt động bình thường. Nhưng thông báo sửa lỗi của Apple đã cho thấy vấn đề này là do iPhone và khâu lập trình ứng dụng của hãng.

Kênh YouTube của Luke Miani cho biết lỗi camera đã khiến cảm biến chính trên iPhone 14 Pro Max không thể lấy nét đúng khi chụp ảnh, ngay cả khi sử dụng ứng dụng chụp ảnh mặc định. Miani cho biết anh đã đem chiếc iPhone này để Apple Store để đổi sang một thiết bị mới nhưng không rõ lỗi này có gây hư hỏng gì cho thiết bị không.

Lỗi lạ xuất hiện trên camera iPhone 14 Pro và Pro Max khiến nhiều người dùng hoang mang. Ảnh: The Verge.

Apple cũng không nói rõ nguyên nhân cụ thể của lỗi lạ trên camera iPhone 14 Pro, Pro Max. Nhiều người đoán rằng lý do khiến camera thiết bị gặp lỗi đến từ hệ thống chống rung quang học (OIS), khiến các thành phần trong cảm biến bị rung mạnh.

Theo dự đoán của 9to5mac, khả năng cao đây chỉ là một sự cố phần mềm. Có thể các ứng dụng của bên thứ ba chưa chuẩn bị kỹ cho những thay đổi của camera trên iPhone 14 Pro, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ổn định hình ảnh quang học.

Mặt khác, website của Apple, không ghi nhận trường hợp lỗi tương tự trên iPhone 14. Thiết bị này cũng được trang bị công nghệ chống rung quang học nhưng là đời cũ, khác với phiên bản nâng cấp trên dòng Pro.

iPhone 14 dự kiến được các hệ thống trong nước bán ra từ đầu tháng 10. Ảnh: Phương Lâm.

Theo The Verge, đây không phải là lần đầu tiên Apple bổ sung cập nhật phần mềm iOS 16 để sửa lỗi camera trên iPhone 14. Vào tuần trước, Táo khuyết đã phải phát hành phiên bản iOS 16.0.1 để sửa lỗi ảnh chụp bị mờ khi phóng to theo hướng ngang, chủ yếu xuất hiện trên iPhone 14 Pro Max.

Theo thông tin từ một đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 dự kiến được đưa đến tay người dùng trong nước từ ngày 7/10. Ngày mở đặt trước dòng iPhone 14 sẽ bắt đầu từ ngày 1-6/10. Giá bán dự kiến của sản phẩm iPhone 14 series tại Việt Nam dự kiến 23-50 triệu đồng, tùy phiên bản, bộ nhớ.