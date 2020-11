Chip xử lý M1 giúp MacBook Pro 13 inch có hiệu năng cao hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với phiên bản trước.

Ra mắt trong sự kiện "One more thing" diễn ra rạng sáng 11/11 (giờ Việt Nam), MacBook Pro 13 inch là một trong 3 sản phẩm đầu tiên bên cạnh MacBook Air và Mac mini sử dụng M1 - chip xử lý do Apple tự phát triển với kiến trúc ARM thay cho CPU Intel kiến trúc x86.

Ngoại hình của MacBook Pro 13 inch với chip M1 không thay đổi so với phiên bản trước khi vẫn có màn hình Retina 13,3 inch, thiết kế nhôm vuông vức, dải cảm ứng Touch Bar, cảm biến vân tay Touch ID và bàn phím Magic Keyboard.

MacBook Pro 13 inch với chip M1 có thiết kế không đổi so với phiên bản trước. Ảnh: Apple.

Thay đổi lớn nhất trên MacBook Pro 13 inch phiên bản mới nằm ở chip xử lý M1 gồm CPU 8 nhân (4 nhân hiệu năng cao, 4 nhân tiết kiệm năng lượng), 16 tỷ bóng bán dẫn và bộ xử lý đồ họa (GPU) 8 nhân. Hãng cho biết M1 là chip xử lý với "nhân CPU nhanh nhất thế giới".

Theo Apple, hiệu năng CPU của chip M1 trên MacBook Pro 13 inch nhanh gấp 2,8 lần, trong khi hiệu năng GPU nhanh gấp 5 lần so với MacBook Pro 13 inch thế hệ trước. Máy cũng có khả năng khởi động lập tức từ chế độ ngủ.

Không những cho hiệu năng cao hơn, chip xử lý M1 còn giúp MacBook Pro 13 inch cho thời lượng pin tốt hơn. Tại lễ ra mắt, Apple cho biết sản phẩm có thể lướt web liên tục trong tối đa 17 giờ và xem phim liên tục trong 20 giờ. Điều đó giúp MacBook Pro 13 inch với chip M1 là mẫu MacBook có thời lượng pin lâu nhất từ trước đến nay.

Apple cũng nâng cấp micro trên MacBook Pro 13 inch với chip M1 cho chất lượng "tương tự phòng thu". Webcam trên máy cũng có một số cải tiến nhờ bộ xử lý tín hiệu ảnh (ISP) trên chip M1, tuy nhiên độ phân giải vẫn giữ mức 720p. Về kết nối, cạnh trái của máy là 2 cổng Thunderbolt 4 còn cạnh phải là cổng tai nghe 3,5 mm.

Những nâng cấp đáng chú ý trên MacBook Pro 13 inch với chip M1. Ảnh: Apple.

MacBook Pro 13 inch phiên bản mới cài sẵn macOS Big Sur, hệ điều hành được tối ưu cho chip xử lý mới. Những ứng dụng do Apple phát triển đã được cập nhật để hoạt động tốt hơn trên chip M1, trong khi các ứng dụng bên thứ 3 sẽ có lộ trình cập nhật riêng.

Dự kiến trong tháng 12, Adobe Lightroom sẽ phát hành phiên bản dành riêng cho chip M1, trong khi Photoshop sẽ có mặt vào đầu năm 2021. Apple cũng giới thiệu Universal app, loại ứng dụng chạy được trên cả 2 nền tảng chip M1 và CPU Intel. Nhờ dùng chung kiến trúc mà ứng dụng iOS cũng có thể chạy trực tiếp trên máy tính Mac với chip M1.

MacBook Pro 13 inch với chip M1 được bán với giá khởi điểm 1.299 USD cho bản RAM 8 GB, SSD 256 GB, đắt nhất là 2.299 USD cho bản RAM 16 GB, SSD 1 TB. Sản phẩm đã có thể đặt trước trên website Apple, dự kiến giao hàng trong tuần sau.