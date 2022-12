Apple không có hứng thú với MU

Việc lôi kéo những tên tuổi lớn và quyền lực như Amazon hay Apple vào các cuộc tranh luận về chủ mới của MU nhiều khả năng chỉ nhằm giúp đội chủ sân Old Trafford gây chú ý.

Đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi nhà Glazer thông báo kế hoạch bán "Quỷ đỏ" với mục tiêu "tìm kiếm các lựa chọn thay thế chiến lược lâu dài cho câu lạc bộ".

Tuyên bố nhanh chóng tạo nên tiếng vang khắp thế giới thể thao bởi cuối cùng, sau 17 năm sở hữu và bị người hâm mộ phản đối mạnh mẽ, nhà Glazer đã chính thức tìm cách thoát khỏi sân Old Trafford.

Sau 17 năm sở hữu và bị NHM phản đối mạnh mẽ, nhà Glazer đã chính thức tìm cách thoát khỏi sân Old Trafford. Ảnh: PA.

Trong thời gian kể từ khi tin tức được đưa ra, tờ The Athletic đã liên tục tìm kiếm các nguồn tin thân cận trong giới kinh doanh bóng đá để cố gắng tìm hiểu xem quá trình này có thể mất bao lâu và triển vọng tiếp quản một trong những đội bóng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Thực hư việc Amazon và Apple muốn mua MU

Theo The Athletic, nguồn tin thân cận tiết lộ Amazon là một trong những cái tên có hứng thú với thương vụ này.

Đế chế thương mại điện tử này hiện cũng đang đầu tư vào bóng đá với hợp đồng tài trợ trên tay áo của Napoli, đội bóng đang dẫn đầu Serie A và cũng nắm giữ bản quyền phát sóng các trận đấu của Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên khác khẳng định với The Athletic rằng Apple không có hứng thú đàm phán về giá bán của MU.

Apple không có hứng thú đàm phán về giá bán của MU. Ảnh: Shutterstock.

"Táo khuyết" thường mua một công ty nhằm sở hữu tài sản trí tuệ của họ vào sản phẩm của hãng. Apple cũng rất cẩn thận trong những khoản tài trợ áo đấu cho các đội bóng hoặc thương hiệu bên thứ 3 khác.

Thay vào đó, Apple chọn cách đầu tư tiền vào dịch vụ phát trực tuyến trên Apple TV khi ký hợp đồng phát sóng 10 năm trị giá 250 triệu USD mỗi mùa với giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Ngoài các ông lớn công nghệ, đế chế thời trang Zara cũng được cho là có hứng thú với việc tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù vậy, hãng cũng nhanh chóng phủ nhận tin đồn này.

Mukesh Ambani, doanh nhân Ấn Độ được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 10 thế giới với tài sản trị giá 90,7 tỷ USD , cũng được các chuyên gia đề xuất chuyển sang đầu tư bóng đá thông qua mua lại MU.

Thay vì mua MU, Apple chọn cách đầu tư tiền vào dịch vụ phát trực tuyến trên Apple TV khi ký hợp đồng phát sóng 10 năm trị giá 250 triệu USD mỗi mùa với giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Ảnh: Sportico.

Tuy nhiên, con trai của Ambani là Akash, 31 tuổi, lại hâm mộ cuồng nhiệt CLB Arsenal. Nguồn tin giấu tên cũng nói với The Athletic gia đình Ambani sẽ chọn "Pháo thủ" nếu muốn tham gia thế giới bóng đá.

The Athletic nhận định việc lôi kéo những công ty quyền lực như Amazon hay Apple vào danh sách các đối tác quan tâm chỉ nhằm giúp MU đánh bóng tên tuổi và sự hấp dẫn của thương vụ này.

Tham vọng của nhà Glazer

Giới chủ MU tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch chuyển nhượng câu lạc bộ. Đội chủ sân Old Trafford thuê tập đoàn The Raine Group đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền, Latham & Watkins LLP là cố vấn pháp lý. Riêng tập đoàn Rothschild and Co. sẽ trở thành cố vấn tài chính cho các cổ đông của nhà Glazer.

The Athletic tiết lộ gia đình Glazer sớm chỉ đạo các ngân hàng xử lý việc bán Manchester United. MU không phải đội bóng duy nhất ở Premier League có thể đổi chủ trong tương lai. Hồi đầu tháng, Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, mời chào các đối tác mua lại đội bóng thành phố cảng.

Joe Ravitch, đồng sáng lập và đối tác của Raine Group được cho là người thay mặt các ông chủ MU xuất hiện trên bàn đàm phán. Đáng chú ý, Ravitch cũng là "đạo diễn" trong thương vụ mua bán CLB Chelsea trong mùa hè vừa qua.

Giới chủ MU tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch chuyển nhượng CLB. Ảnh: The Sun.

Chelsea đã được bán với giá 2,5 tỷ bảng, con số vượt quá mong đợi của CLB này. Ravitch cũng được cho là rất tự tin có thể đạt được số tiền lớn hơn nhiều với trường hợp của Man United, với mức giá khoảng 6-7 tỷ bảng.

Tuy nhiên, một nhóm các nhà đầu tư nghiêm túc với vụ mua lại MU lại cho rằng mức giá hiện tại đang là quá cao. Mặc dù vậy, Irwin Kishner - đồng chủ tịch của Sports Law Group từng có kinh nghiệm trong nhiều vụ sáp nhập và mua bán trong giới thể thao lại có góc nhìn khác.

“Man United là một khoản đầu tư tiềm năng vì rất dễ tiếp thị cho người sở hữu phù hợp, đặc biệt là lịch sử lâu đời và khả năng tạo ra tiền bởi lượng NHM đông đảo. Đây là một viên ngọc quý mà rất nhiều người sẽ muốn có được”, Kishner nói.

ESPN tiết lộ giới chủ Mỹ muốn biến việc bán MU thành một trong những thương vụ đắt đỏ nhất lịch sử làng thể thao. Nhà Glazer kỳ vọng "Quỷ đỏ" sẽ được đổi chủ với bản hợp đồng đạt giá trị kỷ lục của một câu lạc bộ thể thao.

Forbes ước tính giá trị hiện tại của MU vào khoảng 3,8 tỷ bảng. Tuy nhiên, ESPN cho biết nhà Glazer muốn đẩy giá trị hợp đồng bán "Quỷ đỏ" lên 6 tỷ bảng. Tính từ đầu năm 2022, có hai CLB thể thao đổi chủ thành công là Chelsea (2,5 tỷ bảng) và Denver Broncos (3,85 tỷ bảng).