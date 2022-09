Apple đặt dấu chấm hết cho iPhone lock

Việc Apple loại bỏ khe SIM vật lý được xem là dấu chấm hết cho mặt hàng iPhone lock, vốn phổ biến tại Việt Nam nhiều năm qua.

iPhone 14 series đánh dấu việc Apple lần đầu loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý trên điện thoại của hãng. Những sản phẩm iPhone mới, bán ra tại thị trường Mỹ sẽ chỉ có lựa chọn eSIM. Các chuyên gia cho rằng Apple sẽ dần áp dụng yếu tố này cho toàn bộ smartphone của hãng trong thời gian tới.

Thay đổi này của Táo khuyết sẽ gián tiếp khiến loại hàng iPhone lock, vốn được ưa chuộng bởi nhiều người dùng Việt Nam, bị loại bỏ.

iPhone 14 series không còn khay SIM vật lý. Ảnh: The Verge.

Nguyên nhân là loại iPhone này bị khóa mạng, không thể kích hoạt, sử dụng với SIM của nhà mạng Việt Nam. Để vượt rào, người dùng phải sử dụng một loại linh kiện đặc biệt gọi là SIM ghép để đánh lừa chiếc máy. Qua đó, mẫu iPhone lock có thể nghe gọi, sử dụng Internet với nhà mạng Việt Nam.

Việc chuyển hoàn toàn sang sử dụng eSIM, không có khe cắm vật lý khiến việc “vượt rào” trở nên khó khăn. Chiếc iPhone 14 tại thị trường Mỹ không còn vị trí để người dùng gắn SIM ghép, qua mặt hệ điều hành. Do đó, mẫu điện thoại đắt tiền chỉ được dùng như một chiếc iPod touch, không còn khả năng nghe, gọi khi bị khóa mạng.

Thực tế tại Việt Nam, từng có người bằng cách can thiệp phần mềm, đưa được eSIM vào iPhone khóa mạng. Tuy nhiên, cách thức thực hiện này khó khăn, phải khai thác lỗ hổng trong lập trình của phần mềm. Do đó, thông qua một bản cập nhật, Apple có thể dễ dàng vá lỗi.

Nguồn cung iPhone lock tại Việt Nam chủ yếu đến từ thị trường Mỹ và Nhật Bản. Từ thế hệ iPhone 14, toàn bộ iPhone bán ra tại Mỹ đã không còn khe SIM. Do đó, nguồn hàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, việc loại bỏ hoàn toàn khe SIM trên iPhone sẽ dần được Apple phổ cập. Tại sự kiện, đại diện hãng này nêu ra những ưu điểm lớn của eSIM như an toàn, bảo mật, khó bị đánh cắp. Ngoài ra, việc bỏ khe SIM còn giúp điện thoại tối ưu không gian để bố trí linh kiện, giảm thiểu khả năng vào nước từ khe cắm.

Sản phẩm iPhone khóa mạng xuất hiện ở Việt Nam từ giai đoạn 2014-2015. Các sản phẩm này đạt lượng bán ra lớn, thu hút nhiều người dùng bởi có giá rẻ hơn 10-30% so với sản phẩm quốc tế cùng model. Đa phần loại hàng này là thiết bị mua kèm với hợp đồng 1-2 năm với nhà mạng từ các thị trường Mỹ, Nhật Bản. Do đó, iPhone dạng này rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết của Apple.

Sản phẩm được đưa về Việt Nam chủ yếu là loại hàng không hoàn thành thời hạn hợp đồng, nên bị khóa mạng. Ngoài cách dùng SIM ghép, khách hàng có thể mua mã từ nhà mạng để mở khóa. Tuy nhiên, giá của mã nêu trên đôi khi còn cao hơn mức chênh lệch với hàng quốc tế.

iPhone lock từng có giai đoạn bùng nổ tại Việt Nam, khoảng năm 2018-2019, khi xuất hiện loại mã ICCID, giúp vượt rào dễ dàng, không cần dùng SIM ghép. Tuy nhiên những năm gần đây, các cách đánh lừa thiết bị không còn hiệu quả.

Thực tế, iPhone khóa mạng dùng tại Việt Nam có nhiều hạn chế. Sản phẩm thường hao pin hơn khi dùng SIM ghép, sóng yếu, kết nối mạng chậm. Tuy nhiên, nhiều người sẵn sàng đánh đổi để có mức giá rẻ, có thể tiết kiệm vài triệu đồng.