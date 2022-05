Apple đang thử nghiệm iPhone gập

Hãng công nghệ sẽ sử dụng màn hình trắng đen cho smartphone gập đầu tiên của mình.

Mới đây, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang thử nghiệm công nghệ màn hình màu E Ink (Electronic Paper Display - màn hình giấy điện tử) trên iPhone gập. Theo chuyên gia, công nghệ này sẽ được sử dụng cho màn hình phụ, giúp tiết kiệm năng lượng.

“Trong tương lai, màn hình Electronic Paper Display có thể sẽ trở nên phổ biến cho các dòng thiết bị gập nhờ khả năng tiết kiệm pin”, Ming-chi Kuo chia sẻ trên trang Twitter của mình.

Người dùng iPhone sẽ sớm được chiêm ngưỡng thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple. Ảnh: MacRumors.

Nguyên nhân nằm ở việc E Ink vốn là công nghệ được sử dụng thường xuyên trên màn hình của các máy đọc sách. Màn hình mực E Ink chỉ có thể hiển thị hai tông màu đen, trắng và mang đến cho người dùng cảm giác như đang đọc sách trên trang giấy in.

Theo The Verge, hầu hết dòng điện thoại gập trên thị trường hiện nay thường sở hữu màn hình trong lớn cùng với phần màn hình ngoài nhỏ hơn để tiện hiển thị thông báo. Trong đó, những smartphone như Samsung Galaxy Z Fold 3 hay Oppo Find N sử dụng công nghệ OLED cho cả 2 màn hình.

Trong khi đó, theo Ming-Chi Kuo, Táo khuyết sẽ trang bị công nghệ E Ink cho màn hình phụ, đồng thời dùng tấm màn tân tiến hơn cho màn hình lớn ở bên trong. Điều này đồng nghĩa với việc smartphone gập của Táo khuyết có thể cho ra khả năng phản hồi kém, độ hiển thị màu sắc thấp nhưng sẽ tiết kiệm năng lượng hơn.

E Ink vốn phổ biến với dòng màn hình trắng đen nhưng phiên bản mới nhất của công nghệ này đã cho thấy khả năng hiển thị nhiều màu sắc hơn với độ phân giải cao. Tốc độ làm mới của E Ink cũng được cải thiện, tuy nhiên chưa thể so sánh với màn hình OLED hay LCD. Do đó, "lựa chọn sử dụng màn hình E Ink chính là một nước đi khác biệt của Apple so với các nhà sản xuất smartphone Android khác", 9to5mac nhận định.

Màn hình phụ giúp hiển thị thông báo trên Galaxy Z Flip. Ảnh: 9to5mac.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Táo khuyết sắp sửa tham gia vào thị trường điện thoại gập cùng với Samsung và Huawei. Vào năm 2021, một vài báo cáo đã chỉ ra hãng đang thử nghiệm bản dựng cho smartphone màn hình gập. Đến tháng 4/2022, Kuo còn dự đoán Apple sẽ ra mắt một sản phẩm được trang bị màn hình gập rộng 9 inch trong năm 2025. Thậm chí, theo Bloomberg, gã khổng lồ công nghệ đang nghiên cứu một thiết bị mới với màn hình gập 20 inch và dự tính sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2026.

Dù chậm chân trong thị trường điện thoại gập, Táo khuyết vẫn sở hữu những lợi thế riêng như hệ điều hành iPadOS dễ dàng tùy biến để phù hợp với màn hình gập. Trong khi đó, những sản phẩm đến từ Samsung, Oppo hay Huawei lại phải phụ thuộc vào Android nên khó có thể hỗ trợ cho các thiết bị có màn hình lớn, theo The Verge.