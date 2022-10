Áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên, cảnh báo lũ quét ở miền Trung

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông có xu hướng mạnh dần lên và diễn biến phức tạp. Trên đất liền, các tỉnh miền Trung mưa lớn, có nguy cơ xảy ra sạt lở vùng trung du.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Bản tin sáng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin lúc 7h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 180 km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới ít khả năng trở thành bão mạnh trên cấp 10, nhờ không khí lạnh đang bao trùm Biển Đông. Dù vậy, sự tương tác với không khí lạnh khiến diễn biến áp thấp nhiệt đới phức tạp, khó lường.

Trên đất liền, nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 24 giờ qua. Ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đạt trạng thái gần bão hòa (85-95 %). Trong khi đó, khu vực này tiếp tục có mưa lớn trong 6 giờ tới, lượng phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 24/10, trên các sông từ nam Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 m, hạ lưu từ 1 đến 3 m. Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế.