Áp lực của Chris Hemsworth khi quay ‘Thor 4’

Nam diễn viên tiết lộ bản thân có những lo lắng khi thực hiện “Thor: Love and Thunder”.

Cinema Blend đưa tin kể từ Thor (2011) tới nay, vai diễn Thần Sấm của Chris Hemsworth luôn nhận được sự yêu thích và mong đợi từ khán giả. Đây cũng là nhân vật hiếm hoi của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xuất hiện với hình ảnh chính kịch, u tối nhưng ngày càng phát triển theo hướng hài hước, châm biếm.

Tạo hình Thần Sấm trong phim riêng đầu tiên ra mắt năm 2011.

Dù đã thủ vai Thor tròn một thập kỷ, Chris Hemsworth thừa nhận anh cảm thấy lo lắng về lần trở lại trong Love and Thunder. Trả lời phỏng vấn GQ, tài tử Australia nói: “Tôi cảm thấy mình chịu nhiều áp lực hơn trong lần quay trở lại này.

Sự lo lắng giống như chất xúc tác, thúc đẩy chúng tôi tiến xa hơn, tiếp cận câu chuyện mới một cách thấu đáo trong khi vẫn bao quát được những gì xảy ra trước đó”.

Lo lắng của Hemsworth là có cơ sở. Thor: Ragnarok là phần phim mang tính bước ngoặt, tạo ra sự bùng nổ về cả chất lượng lẫn doanh thu so với Thor: The Dark World (2013). Phim thu 853,9 triệu USD từ phòng vé toàn cầu so với 644,6 triệu USD của phần liền trước. Thử thách đặt ra với Taika Waititi và Chris Hemsworth lúc này là lặp lại thành công ấy với Thor: Love and Thunder.

Thời gian qua, nhiều ảnh hậu trường của Thor: Love and Thunder đã được tung lên mạng, cho thấy nhu cầu thông tin của khán giả về tựa phim mới do Marvel Studios sản xuất. Một trong số này cho thấy tạo hình mới của Thor trong khi số khác tiết lộ cơ duyên biến Jane Foster (Natalie Portman) thành Thần Sấm bản nữ.

Trong Endgame, Thor tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi biến thành ông chú bụng bia.

Cốt truyện chính của Thor: Love and Thunder vẫn được giữ kín. Nhưng nhiều khả năng phim sẽ xoay quanh chuyến du hành vũ trụ của Thần Sấm. Cuối Avengers: Endgame (2019), Thần Sấm đã trao lại ngôi vương New Asgard cho Valkyrie (Tessa Thompson) trước khi “quá giang” phi thuyền của đội Vệ binh Dải ngân hà, bắt đầu hành trình kiếm tìm vận mệnh mới.

Thor: Love and Thunder từng được so sánh với quy mô của Avengers 5 vì quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng. Tác phẩm dự kiến ra rạp từ ngày 6/5/2022.