Anya Chalotra - nữ pháp sư quyến rũ của 'Thợ săn quái vật'

Với thành công của vai diễn Yennefer trong "The Witcher", nữ diễn viên Anya Chalotra được nhiều khán giả biết đến và có tiềm năng phát triển ở Hollywood.

Theo SCMP, giả tưởng là một trong những thể loại phim khó thực hiện nhất. Sau thành công của Game of Thrones, nhiều nhà sản xuất ở Hollywood chạy theo trào lưu trên nhưng hiếm có người thành công.

Cho đến khi series The Witcher - tác phẩm dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của nhà văn Ba Lan Andrzej Sapkowski - phát hành ngay sau khi Game of Thrones kết thúc năm 2019, khán giả có thêm bộ phim giả tưởng mới để thưởng thức.

Sau hai mùa phát sóng, The Witcher đạt được độ phổ biến cao. Theo báo cáo của Netflix, series thu được hơn 76 triệu lượt xem trong tháng đầu tiên ra mắt.

Sau hai năm trì hoãn vì đại dịch, mùa thứ hai của phim thu hút nhiều sự chú ý hơn. Một số người đổ dồn sự quan tâm vào tài tử Henry Cavill trong vai Geralt of Rivia. Số khác lại chú ý đến vai diễn nữ pháp sư Yennefer do diễn viên người Anh gốc Ấn Anya Chalotra thủ vai.

Sau khi The Witcher phát sóng, nhiều người so sánh hai nhân vật Yennefer và mẹ rồng Daenerys Targaryen. Họ đều đại diện cho các nhân vật nữ không hối lỗi, tham vọng và luôn bị hiểu lầm.

SCMP cho rằng Andrzej Sapkowski sẽ tiếp bước mẹ rồng Emilia Clarke để thành công ở Hollywood.

Tạo hình vai diễn nữ pháp sư Yennefer của Anya Chalotra trong The Witcher. Ảnh: Netflix.

Tốt nghiệp trường nghệ thuật danh giá

Andrzej Sapkowski sinh năm 1996. Cha của cô là người Ấn Độ và mẹ là người Anh. Năm 18 tuổi, Chalotra theo học tại Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu London (LAMDA).

Sau đó, cô tiếp tục gia nhập trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall. Đây là ngôi trường danh giá được nhiều sao hạng A theo học, trong đó có Daniel Craig, Michelle Dockery, Lily James và Ewan McGregor.

Trong thời gian ngồi trên giảng đường đại học, cô tham gia diễn xuất, đóng trong vở kịch sân khấu Many Ado About Nothing của Matthew Dunster.

Năm 2018, cô đảm nhận vai chính Jyoti trong The Village, biểu diễn tại Nhà hát Royal Stratford East. Thời điểm đó, Guardian đánh giá Andrzej Sapkowski là ngôi sao tiềm năng, có nét diễn hấp dẫn.

Anya Chalotra được Guardian đánh giá là ngôi sao tiềm năng tại Hollywood. Ảnh: Elle, Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Ấn Độ, Chalotra tiết lộ cô luôn mong muốn và biết bản thân sẽ là diễn viên trong tương lai. "Năm 8 tuổi, trong một lần quây quần cùng gia đình, khi cha bảo tôi hát một ca khúc Ấn Độ, tôi thấy mình thật đặc biệt. Từ lúc đó tôi biết bản thân luôn muốn được người khác chú ý", nữ diễn viên nói.

Ngoài tình yêu dành cho diễn xuất, Chalotra cho rằng sự quan sát, học hỏi là bí quyết giúp cô có được một số thành tích như hôm nay.

“Tôi bị ám ảnh bởi việc phân tích hành vi, ánh mắt mọi người. Tôi không ngại đến quán rượu hoặc đi ăn một mình. Tôi chỉ ngồi trong góc quan sát mọi người và học hỏi thêm”, Chalotra nói với The Guardian.

Trước khi nhận được vai diễn nữ pháp sư trong The Witcher, Chalotra cũng đã xuất hiện trong một số tác phẩm của Netflix như Wanderlust với Toni Collette, bộ phim chuyển thể The ABC Murders. Cô đảm nhận vai Lily Marbury, đóng cùng nam diễn viên John Malkovich.

Trước khi Chalotra trở thành nữ diễn viên "có thể được tìm thấy tên trên Google", Chalotra phải thử vai Yennefer đến ba lần. Ban đầu, cô không đọc hết tiểu thuyết The Witcher. Điều đó khiến nữ diễn viên bị trượt vai. Sau khi tìm hiểu kỹ nhân vật, cô quyết định trở lại.

“Tôi đã mù quáng đi thử vai để có được vai diễn. Tôi nghĩ điều đó giúp ích cho tôi. Yennefer trong tiểu thuyết là nhân vật mang tính biểu tượng và có lượng người hâm mộ khổng lồ. Tôi cân nhắc kỹ lưỡng mọi hành động, suy nghĩ trong buổi thử vai và đã thành công”, cô nói với Vogue Ấn Độ.

Tránh xa mạng xã hội vì bình luận tiêu cực

Là một diễn viên da màu, Chalotra không tránh khỏi những bàn tán phân biệt chủng tộc khi quyết định nhận vai nữ pháp sư Yennefer.

Những người hâm mộ bảo thủ tỏ ra nghi ngờ khi diễn viên da màu đảm nhận nhân vật vốn được mô tả là người da trắng trong tiểu thuyết. Ngôi sao 25 tuổi cho biết cô sớm nhận nhiều phản ứng dữ dội trên mạng. Nữ diễn viên quyết định tránh xa mạng xã hội, không đọc bình luận hay tin nhắn đả kích để hoàn thành vai diễn.

“Tôi muốn nhân vật của mình phát triển một cách tự nhiên, không có bất kỳ áp lực nào. Tôi biết rằng cách duy nhất để làm điều đó là tránh xa mạng xã hội”, cô nói thêm.

Freya Allan, Henry Cavill và Anya Chalotra (từ trái sang) tại buổi ra mắt phim The Witcher mùa 2. Ảnh: DPA.

Khi được hỏi về việc hợp tác với siêu sao Henry Cavill, Chalotra không có gì ngoài lời khen ngợi. “Anh ấy là người đàn ông rất ngọt ngào và là người hoàn hảo để hợp tác. Sự nhiệt tình và tình yêu của Cavill dành cho The Witcher luôn truyền cảm hứng cho tôi và ê-kíp làm phim”, cô nói với Elle Australia.

Sau The Witcher, Chalotra sắp tới tham gia lồng tiếng bộ phim hoạt hình về zombie Army of the Dead: Lost Vegas. Cô tham gia góp giọng cùng các ngôi sao như Vanessa Hudgens và Joe Manganiello.

Ngoài sự nghiệp đóng phim truyền hình, cô góp mặt trong podcast The Cipher cùng nam diễn viên Chance Perdomo. Chương trình hiện thu hút được nhiều khán giả ở Anh.

“Chúng tôi quyết định làm điều gì đó trong thời gian giãn cách xã hội và không ngờ được đánh giá cao. Tôi thực sự vui mừng khi được khán giả đón nhận", Chalotra nói với NME.

Sau vai diễn nữ pháp sư Yennefer trong The Witcher, lượng người theo dõi của Chalotra trên mạng xã hội tăng vọt lên hơn 1 triệu. Do trước đó tuyên bố tránh xa mạng xã hội, cô chỉ đăng tải một số thông tin cơ bản và hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Ngôi sao gốc Ấn cũng không thảo luận về chuyện yêu đương. Song, nguồn tin của New York Post cho rằng Chalotra đang hẹn hò nam diễn viên Josh Dylan. Hai người thường đăng ảnh của nhau lên mạng xã hội. Ngôi sao người Anh cũng là người sánh bước cùng Anya Chalotra tại buổi ra mắt The Witcher mùa hai ở London, Anh.