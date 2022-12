Antony bị chỉ trích vì pha ăn vạ

Phút 74, Antony có bóng bên cánh phải. Sao trẻ thuộc biên chế Man United rẽ vào trong rồi ngã ngay sát vạch 16,5 m. Cầu thủ Brazil chờ một quả đá phạt nhưng trọng tài Michael Oliver vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra.

Không lâu sau, pha quay chậm đã chỉ ra rằng Antony đã ngã vờ. Ivan Perisic đã có pha xử lý đầy kinh nghiệm khiến đối thủ rơi vào bẫy.

"Một pha ăn vạ thái quá. Antony may mắn thoát thẻ vàng", BBC bình luận. "Giờ tôi mới biết Michael Phelps cũng chơi bóng đá", nhà báo Samiran Mishra mỉa mai. "Cậu ta xứng đáng phải nhận thẻ vàng vì pha ngã vờ đáng xấu hổ", cây viết Jason Soutar chỉ trích.

Ở trận gặp Croatia, Antony vào thay Raphinha ở phút 56 nhưng không để lại nhiều dấu ấn ngoài một vài pha qua người ở cánh phải.

Brazil tấn công dồn dập và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất do công của Neymar. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ bất ngờ để Croatia gỡ hòa ở phút 117, để rồi gục ngã đầy đau đớn trong loạt luân lưu. Rodrygo, Marquinhos là người đá hỏng khiến giấc mơ vô địch World Cup của "Selecao" tan thành mây khói.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019