Antifan bình luận kém văn minh nhưng Lệ Quyên cũng đáp trả quá độc hại

Mạng xã hội là công cụ kết nối nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, nó cũng không ít lần mang lại những tranh cãi về phát ngôn, văn hóa ứng xử của người nổi tiếng.

Lệ Quyên nhiều lần đáp trả antifan trên mạng xã hội. Dù là nỗi bức xúc cá nhân hay bất cứ lý do nào, hành động dùng từ ngữ khiếm nhã của cô bị nhận xét là chưa chuẩn mực, làm xấu hình ảnh đang xây dựng.

Gần đây, trong bài đăng trên trang cá nhân, Lệ Quyên bị một antifan công kích, bảo cô ghen tức với Hồ Ngọc Hà, vướng scandal cặp kè phi công trẻ và cho rằng “luật nhân quả không chừa một ai”. Bên dưới, nữ ca sĩ đáp trả gay gắt, gọi người này là "bại não", “thần kinh”, “về chuồng chỗ dành cho em tu luyện thêm”, “nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé”,...

Bình luận đáp trả antifan của Lệ Quyên nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng antifan kém duyên, dùng lời lẽ suy diễn, xúc phạm nữ ca sĩ. Song, cách Lệ Quyên "ăn miếng trả miếng", đối chất là không nên. Bởi những người nổi tiếng thường ít khi đôi co đến từng bình luận trên mạng xã hội. Hơn nữa, giọng ca Giấc mơ có thật còn đáp trả bằng cách dùng những từ ngữ nhạy cảm, một số từ vốn để chỉ những người yếu thế trong xã hội.

Dù vậy, đây không phải lần đầu Lệ Quyên phản ứng gay gắt trước những bình luận khiếm nhã của antifan. Cô nhiều lần đối đầu, “chửi thẳng mặt” những khán giả công kích mình trên trang cá nhân.

Khi Lâm Bảo Châu - người yêu kém tuổi của Lệ Quyên - bị nói “ăn bám phụ nữ”, “lấy được sổ đỏ là sẵn sàng chia tay”, nữ ca sĩ cũng đáp trả, cho rằng antifan này là “loại cặn bã”, “dưới đáy xã hội”, “khó thở nên ngoi lên cắn trộm”,...

Nêu quan điểm về việc đáp trả antifan, Lệ Quyên cho rằng các khán giả độc hại nghĩ đa số nghệ sĩ không dám lên tiếng nên “cắn xé vô văn hóa”. Nữ ca sĩ cho biết thông thường cô chọn cách block (chặn - PV), nhưng nếu cần sẽ đáp trả thẳng thắn theo cách riêng của mình.

Việc Lệ Quyên không đồng tình với bình luận từ antifan là không sai, yêu người kém tuổi cũng không phải việc đáng lên án. Tình yêu chênh lệch tuổi tác hiện vốn không xa lạ trong xã hội, lẫn môi trường showbiz, từ Hollywood tới châu Á, Việt Nam.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing, TS Hà Thanh Vân - Phó viện trưởng Viện Khoa học Văn hóa và Giáo dục - cho rằng Lệ Quyên có thể lựa chọn nhiều cách ứng xử, tùy theo suy nghĩ cũng như “sự bực bội” của cô ấy, nhưng ít nhất không nên mắng chửi lại bằng những từ ngữ khiếm nhã.

Theo TS Hà Thanh Vân, dù những lời lẽ của antifan rất khó chịu, moi móc, xóc xỉa, nhưng phản ứng của Lệ Quyên là không hợp lý.

“Nhiều khán giả bào chữa cho Lệ Quyên rằng đó là phản ứng thường tình của một phụ nữ khi bị nói xấu, rằng vì Lệ Quyên là một nghệ sĩ nên nhạy cảm, cảm tính, không lý trí suy xét thiệt hơn, nên mới ‘hùng hổ’ đáp trả như thế. Nhưng tôi cho rằng Lệ Quyên là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, một người sống bằng nghề ca hát. Mà một nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải luôn giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử văn minh với fan và cả antifan, để sự nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi những sự cố, trong đó có cả những sự cố kiểu đôi co, cãi vã thế này”, TS Vân bày tỏ quan điểm.

“Huống chi Lệ Quyên còn là ca sĩ lâu năm, không phải người mới vào nghề, Lệ Quyên phải thừa khôn khéo để ứng xử sao cho hợp lý. Thêm nữa, nếu Lệ Quyên không phải nghệ sĩ, chỉ là người bình thường và làm nghề nghiệp khác, việc tự mình đôi co với người nói xấu mình bằng những lời lẽ còn nặng nề hơn cũng không văn minh”, chuyên gia phân tích.

TS Hà Thanh Vân cho rằng, nghệ sĩ có khán giả yêu hay ghét là chuyện thường tình trong hoạt động nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ lớn, nổi tiếng trên thế giới vẫn không tránh khỏi chuyện có antifan. Có thể antifan không thích trình độ nghệ thuật, sự biểu diễn của nghệ sĩ, nhưng cũng có khi antifan không thích thái độ, cách ứng xử, cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ ngoài đời thật. Cho nên nghệ sĩ cần chấp nhận chuyện có antifan như là một điều bình thường.

Có điều, khác với ngày xưa, khi chưa có mạng xã hội, nghệ sĩ và khán giả có khoảng cách “tầm nhìn xa” vì không giao tiếp hay tương tác trực tiếp. Do vậy, nghệ sĩ thường được tắm mình trong vầng hào quang vì “tầm nhìn xa” ấy và ta không thấy hay rất hiếm thấy những vụ việc cãi nhau, đôi co giữa khán giả và nghệ sĩ. Còn bây giờ, mạng xã hội tuy là một kênh quảng bá có hiệu quả cho nghệ sĩ, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, không cẩn thận có thể làm "đứt tay" người sử dụng.

Nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội để tương tác trực tiếp, lắng nghe ý kiến, bình luận của khán giả, thì ngoài những lời khen, còn có những lời chê, những câu khó nghe của khán giả. Vì thế, nghệ sĩ cần có tâm thế bình tĩnh và cách ứng xử văn minh trong những trường hợp thế này.

Phó viện trưởng Viện Khoa học Văn hóa và Giáo dục nhấn mạnh: “Đó là cần giữ bình tĩnh để không nổi nóng trước những lời bình luận khiếm nhã. Tuyệt đối không nên đáp trả lại bằng những lời lẽ cũng khiếm nhã không kém hay thậm chí hơn thế. Bởi, chân dung của nghệ sĩ cũng xấu xí theo người nói xấu mình.

Nên có cách trả lời lịch sự, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và dứt khoát, tỏ ý không hoan nghênh đối tượng đó vào trang của nghệ sĩ bình luận nữa, hay thậm chí block đối tượng nói xấu đó nếu cần thiết. Càng không nên đôi co qua lại nhiều lời với antifan, sa đà vào một cuộc tranh cãi qua lại trên mạng, vừa làm mất thời gian, vừa bực bội, mà lại dễ tạo thành những scandal tai tiếng về cách ứng xử”.

Theo TS Hà Thanh Vân, điều quan trọng nhất vẫn là nghệ sĩ phải rèn luyện cho mình một nhân cách văn hóa cùng cách thức giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, văn minh. Nghệ sĩ có nhân cách văn hóa tốt, cách sống đạo đức, chuẩn mực, chắc chắn số lượng antifan rất ít.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.