Ảnh vợ Justin Bieber chụp với Selena Gomez thành tâm điểm

Selena Gomez chụp ảnh thân thiết cùng Hailey Bieber, xóa tan những tin đồn không hay trong vài năm qua.

"Selena Gomez và Hailey Bieber chụp ảnh chung dường như là điều không thể. Nhưng chồng Hailey từng nói: 'Đừng bao giờ nói không bao giờ'", People chú thích bức ảnh Selena Gomez thân thiết với vợ của tình cũ ở gala của Bảo tàng Học viện điện ảnh tại Los Angeles, tối 15/10.

Bức ảnh trở thành tâm điểm, lan truyền khắp các mặt báo và mạng xã hội. Trong ảnh, hai ngôi sao đều mỉm cười, Selena đặt tay lên chân Hailey, và trong bức ảnh khác, giọng ca Lose You to Love Me đã ôm eo người mẫu 26 tuổi.

Khoảnh khắc này được cho là xóa tan những tin đồn không hay giữa hai người phụ nữ trong vài năm qua, đồng thời cho thấy Hailey không khó xử khi chạm mặt tình cũ của chồng.

Selena Gomez và Hailey Bieber chụp ảnh cùng nhau, xóa tan tin đồn mâu thuẫn. Ảnh: People.

Xuất hiện trong podcast Call Her Daddy hồi tháng 9, Hailey cho biết cô và Selena từng trò chuyện với nhau sau lễ cưới, khẳng định hai người không có sự ganh ghét hay thù địch. Cô cho rằng đây là hành động thể hiện sự tôn trọng với cựu ngôi sao Disney và cả hai đều đã sẵn sàng bước tiếp.

"Tôi tôn trọng chị ấy. Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả. Tất cả chỉ là tình yêu", Hailey chia sẻ.

Khẳng định đến với Justin khi anh đã hoàn toàn độc thân, người mẫu Mỹ nói bản thân không phải kiểu người thích phá rối, chen chân vào tình cảm của người khác.

Cô nói thêm: "Khi Justin và tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau, anh ấy không còn ở trong mối quan hệ tình cảm nào. Tôi tôn trọng người cũ của anh ấy và hiểu rằng duyên của họ đã khép lại".

Trước đó, Hailey nhiều lần cầu xin dân mạng đừng thêu dệt những chi tiết tiêu cực khiến dư luận hiểu lầm cô và Selena "không đội trời chung". Người mẫu nói cô mệt mỏi trước những bình luận soi mói, chỉ trích của các thành viên mạng.

"Thời gian qua là đủ rồi. Thực sự tôi cầu xin các bạn. Đó cũng là đề nghị duy nhất của tôi. Hãy mang những điều buồn phiền đến nơi khác, làm ơn", cô viết trên trang cá nhân.