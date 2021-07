Ánh Viên lần thứ 3 tham dự Olympic

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có tên trong danh sách tham dự Olympic Tokyo, sau khi nhận được vé mời từ Hiệp hội Các môn thể thao Dưới nước (FINA).

Sáng 2/7, FINA gửi thư đến Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam để thông báo Nguyễn Thị Ánh Viên có vé tham dự Olympic Tokyo.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài ở hai nội dung 200 m và 800 m tự do tại Olympic Tokyo, dựa vào kết quả bảng điểm của FINA tính tới ngày 20/6. Theo FINA, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 0 giây 75 ở nội dung 200 m tự do nữ, và 8 phút 48 giây 65 ở nội dung 800 m tự do nữ.

Ánh Viên dự 2 nội dung tại Olympic Tokyo. Ảnh: Minh Chiến.

Theo quy định của FINA, mỗi quốc gia có vận động viên giành chuẩn A, sẽ có thêm một suất ở giới còn lại tham dự Olympic. Nguyễn Huy Hoàng đã có vé tham dự với chuẩn A nội dung 800 m và 1.500 m tự do, nên Ánh Viên được trao tấm vé tham dự, khi có nhiều chuẩn B ở vòng loại.

Tại Olympic Rio 2016, kình ngư Hoàng Quý Phước cũng đi theo suất này, sau khi Ánh Viên đạt chuẩn A.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, kình ngư người Cần Thơ góp mặt tại Thế vận hội. Ở Olympic London 2012, Ánh Viên tham dự nội dung 200 m ngửa và 400 m hỗn hợp sau khi đạt chuẩn B. Tại Olympic Rio 2016, Ánh Viên tranh tài ở nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp và 400 m tự do.

Đoàn Việt Nam đã có 16 suất tham dự gồm Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Văn Đương (boxing), Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Quách Thị Lan (điền kinh), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Phó tổng cục trưởng phụ trách Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn sẽ làm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Theo ông Phấn, đoàn Việt Nam dự kiến lên đường sang Tokyo vào ngày 18/7, với gần 40 thành viên.