Anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ

Vì thù ghét em vợ, Khánh đột nhập vào nhà dùng búa đập vào đầu em vợ nhiều nhát hòng sát hại nạn nhân.

Ngày 18/3, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khách (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình, sáng ngày 7/3, ông N.N.H. (44 tuổi, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại nhà riêng thì bị một người đột nhập vào phòng, dùng búa tấn công vào đầu và mặt, khiến tính mạng nguy kịch.

Sau khi dùng hung khí tấn công khiến ông H. trọng thương, hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, vợ ông H. hô hoán, cùng gia đình đưa nạn nhân trong tình trạng chấn thương nặng, mặt và mũi bị biến dạng, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Vũ Thư tập trung xác minh, ra quyết định khởi tố vụ án điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khánh, là anh rể nạn nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai có tư thù cá nhân với nạn nhân nên đã đột nhập vào nhà, dùng búa đập vào đầu em vợ.