Anh Đức còn là ngôi sao ở tuổi 36?

Khác biệt rất lớn về trình độ giữa V.League và giải hạng Nhất là cơ sở để tin rằng Anh Đức vẫn đủ sức tỏa sáng trong màu áo CLB Long An.

Khi Anh Đức gia nhập CLB Long An, thắc mắc lớn nhất đặt ra là: tiền đạo tuyển Việt Nam còn đủ tốt cho giải hạng Nhất khi đã 36 tuổi?

Anh Đức ký hợp đồng một năm với CLB Long An để thi đấu ở giải hạng Nhất 2021. Ảnh: Huy Đăng.

Giải hạng Nhất dễ hay khó?

Cùng là giải chuyên nghiệp, nhưng V.League và giải hạng Nhất có sự khác biệt lớn về trình độ. Mùa 2018, vua phá lưới hạng Nhất là Y Thăng Êban ghi 15 bàn. Êban là chân sút của CLB Đắk Lắk, từng chơi cho HAGL một thời gian ngắn và không để lại bất cứ dấu ấn nào ở V.League.

Sau Êban, vua phá lưới kế tiếp Nguyễn Xuân Nam ghi 14 trong mùa 2019. Khi về CLB TP.HCM hồi năm ngoái, Xuân Nam có 3 lần lập công dù từng nhận không ít lời ngợi khen. Tương tự Xuân Nam, Nguyễn Công Thành, vua phá lưới hạng Nhất 2020, cũng có 12 bàn. Khi về đội TP.HCM năm nay, anh chưa được ra sân một phút nào và có lẽ không còn nhiều cơ hội khi đội bóng đã chiêu mộ 3 tiền đạo người Brazil.

Cả ba cầu thủ ấy đều tốt ở hạng Nhất, nhưng chẳng là gì tại V.League. Số phận của họ là bằng chứng cho thấy chênh lệch rất lớn về trình độ giữa hai giải đấu. Vua phá lưới giải này chỉ ngang với một cầu thủ dự bị ở hạng kia. Và không hề khó để một cầu thủ bình thường của sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam tỏa sáng ở giải đấu hạng dưới. Điều đó cũng lý giải việc nhiều ngôi sao trẻ chơi tốt tại hạng Nhất, nhưng không thể chứng minh năng lực tại V.League, điển hình là Trần Danh Trung, Lê Minh Bình hay người hùng U20 World Cup Trần Thành.

Hoàng Đức của CLB Viettel là ngoại lệ hiếm hoi vừa tỏa sáng tại hạng Nhất, vừa chơi tốt ở V.League. Ngay cả Đức cũng là một bằng chứng khác cho chuyện này. Tiền vệ tuyển Việt Nam dễ dàng ghi 9 bàn trong một mùa ở hạng Nhất. Hai năm kế tại V.League, anh chỉ lập công 3 lần.

Việc Anh Đức không còn đất dụng võ tại V.League, không đồng nghĩa anh đã hết cơ hội ở hạng Nhất.

Trong mùa bóng trọn vẹn cuối cùng ở Bình Dương năm 2019, Anh Đức ghi 5 bàn sau 1217 phút, trung bình 243 phút một bàn. Hiệu suất ấy không cao nhưng không thấp, nhất là với cầu thủ đá chính 12 trận.

Nhiều người nói Anh Đức đã hết thời sau mùa giải 2020 thất bại cùng HAGL. Năm ngoái, anh thực ra chơi 190 phút, liên tục bị chấn thương hành hạ. Anh Đức cũng tới HAGL trong giai đoạn hai, trùng với thời điểm khủng hoảng phong độ của CLB phố núi.

Anh Đức ghi bàn ngay trong buổi tập đầu tiên cùng CLB Long An. Ảnh: Quang Thịnh.

CLB Long An cần Anh Đức

Đội Long An đương nhiên hiểu rõ các vấn đề của Anh Đức. Tuy nhiên, họ không hề băn khoăn trong việc chiêu mộ anh. Ông bầu Võ Thành Nhiệm bảo Long An đã ngỏ lời với Anh Đức từ tháng 1 và sốt ruột chờ đợi anh. Hợp đồng với Long An kéo dài một mùa, chứ không phải nửa năm như với HAGL cho thấy đội bóng miền Tây tin tưởng Anh Đức.

Chia sẻ với báo giới, HLV Ngô Quang Sang nói: “Chúng tôi kỳ vọng Anh Đức sẽ cải thiện được khâu dứt điểm mà đội bóng đang rất yếu. Mùa giải 2020, Long An gặp nguy cũng vì yếu tố này”.

Hàng công của Long An mùa trước mạnh thứ hai tại hạng Nhất (15 bàn, kém Bà Rịa - Vũng Tàu 2 bàn). Tuy nhiên, sức công ấy tới hiệu quả tập thể chứ không phải phong độ cá nhân. Ngoài tuyển thủ U22 Việt Nam Ngô Hoàng Anh có 5 bàn, không cầu thủ nào khác của Long An có trên 2 pha lập công. Họ không thể dồn hết hy vọng vào một tiền vệ sinh năm 2000.

Anh Đức có thể không còn xuất sắc ở V.League. Với giải hạng Nhất và một đội bóng thiếu chân sút như Long An, anh vẫn có giá trị. Tiền đạo 36 tuổi chứng minh điều đó ngay trong buổi tập đầu tiên bằng một pha lập công.

Tuổi tác có lẽ cũng không phải vấn đề lớn với Anh Đức. Anh vẫn duy trì tập luyện suốt thời gian qua, thậm chí không che giấu tham vọng trở lại đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với báo giới, Anh Đức bảo mình sẽ khiến mọi người “bất ngờ” khi hạng Nhất trở lại. Mùa giải 2021 của bóng đá Việt Nam có vẻ như đang ưu ái các lão tướng. Đỗ Merlo, Phùng Văn Nhiên, Lee Nguyễn, Daisuke Matsui... đều đang khẳng định được bản thân.

Nếu Anh Đức tỏa sáng ở giải hạng Nhất, đó có lẽ không phải một điều bất ngờ.