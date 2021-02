Ảnh đời thường của ‘em gái quốc dân’ Kim Yoo Jung

Theo Naver, năm 2016, Kim Yoo Jung thành công với tác phẩm Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds). Song, "em gái quốc dân" sau đó liên tiếp thất bại trong Cô tiên dọn dẹp (Clean with Passion for Now), Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (Backstreet Rookie), hay phim điện ảnh The Night of the 8th Day.