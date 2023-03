'Ảnh đế' Yoo Ah In trả giá đắt

Không chỉ công chúng tẩy chay, mới đây, đài KBS công bố lệnh hạn chế xuất hiện tạm thời với tài tử Yoo Ah In. Nam diễn viên dương tính với 4 loại ma túy.

Ngày 18/3, tờ Star News đưa tin Yoo Ah In bị hạn chế xuất hiện trên KBS vì nghi ngờ sử dụng ma túy. Quy định này được đài truyền hình Hàn Quốc áp dụng từ 15/3.

KBS đặt "việc gây ra tranh cãi xã hội thông qua các hành vi bất hợp pháp hoặc vô đạo đức" làm mục tiêu để xem xét việc một nghệ sĩ có được xuất hiện trên sóng truyền hình hay không.

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự; sử dụng thuốc theo thói quen và hút cần sa; gian lận, trộm cắp, đánh bạc; hành hung và quấy rối tình dục; các trường hợp truy tố dân sự, hình sự khác; gây rối đạo đức công cộng và trật tự xã hội là những trường hợp bị cấm lên sóng theo quy định của Ủy ban Đánh giá Quy chế Xuất hiện Phát sóng của KBS.

Yoo Ah In bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình vì bê bối sử dụng chất cấm.

Cảnh sát đang điều tra Yoo Ah In và lệnh hạn chế xuất hiện tạm thời của KBS có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả cuộc điều tra.

Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng 4 loại ma túy. Vào 17/2, cảnh sát đã nhận được kết quả xét nghiệm từ Viện Điều tra Khoa học Quốc gia. Kết quả cho thấy tóc và nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Trước đó, KBS cũng công bố lệnh cấm với nhiều người nổi tiếng gây ra tranh cãi xã hội vào năm 2022, chẳng hạn Kim Sae Ron, Kwak Do Won và Don Spike.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.