Ảnh đế Yoo Ah In không cứu nổi kịch bản phim rời rạc, kỹ xảo tệ hại

"Seoul Vibe" kể về Samgyedong, tổ đua Seoul năm 1988, trên hành trình thực hiện ước mơ đến Mỹ vô tình trở thành gián điệp trong tổ chức chính trị nguy hiểm nhất Hàn Quốc.

Seoul Vibe do Moon Hyun Sung - người đứng sau thành công của As One (2012) và The King’s Case Note (2017) - cầm trịch. Lấy bối cảnh Thế vận hội Olympic tại Seoul năm 1988, phim xoay quanh đội Samgyedong - nhóm quái xế gồm các thành viên Park Dong Wook (Yoo Ah In), Woo Sam (Go Kyung Pyo), Bok Nam (Lee Kyu Hyun), Yoon Hee (Park Ju Hyun) và Joon Gi (Ong Seong Wu).

Seoul Vibe xoay quanh câu chuyện vạch trần tổ chức rửa tiền của nhóm quái xế năm 1988.

Dong Wook và Joon Gi là hai anh em chuyên vận chuyển hàng cấm ở nước ngoài để mưu sinh. Với niềm đam mê tốc độ, họ trở về quê hương chuẩn bị cho giải đua xe do Mỹ tổ chức. Công tố viên Ahn (Oh Jung Se) - người giữ hồ sơ phạm tội của Dong Wook và các thành viên trong Samgyedong - ép cả đội tham gia vạch trần chủ tịch Kang vì hành vi rửa tiền, đồng thời vận chuyển những khoản tiền “bẩn” đến nơi an toàn.

Khắc họa thành công trào lưu Mỹ hóa thập niên 80 tại Hàn

Los Angeles, Mỹ là giấc mơ của các thành viên trong đội Samgyedong. Để thực hiện, cả nhóm bất chấp nguy hiểm, trở thành nhân viên vận chuyển quỹ đen cho thế lực chính trị phi pháp lớn nhất Hàn Quốc. Tính mạng của cả nhóm bắt đầu bị đe dọa khi chủ tịch Kang phát hiện ra thân phận gián điệp của họ.

“Seoul Vibe là phiên bản Fast and Furious thập niên 80”, trang Mashable đánh giá. Sự xuất hiện của những chiếc xe cổ đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Ferrari là điểm nhấn dành cho khán giả mê xế hộp. Đạo diễn sử dụng cảnh toàn và góc máy chính diện để khắc họa những màn đua xe kịch tính trên đường phố Seoul. Bên cạnh đó, ý nghĩa về tình bạn, tình gia đình được nhà làm phim khéo léo lồng ghép bằng nhiều câu thoại hài hước của nhân vật.

Nhà làm phim khắc họa mốc thời gian qua thời trang đặc sắc của giới trẻ Hàn.

Những năm 1988, hip-hop trở thành trào lưu âm nhạc và thời trang tại Hàn Quốc. Đạo diễn âm thanh sử dụng những đĩa nhạc disco và bài hát của Run DMC - nhóm nhạc hiphop Mỹ thập niên 80 - làm chủ đề. Người định hướng hình ảnh nhân vật của phim luôn ưu tiên các mẫu thiết kế như jumpsuit cho nữ và trang phục oversize cho nam, với những gam màu chủ đạo đỏ, xanh làm nổi bật phong cách hiphop.

Phụ kiện của thành viên trong nhóm quái xế luôn đi kèm với dây chuyền vàng bản to, mũ Kangol, áo khoác satin Los Angeles Raiders. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 biểu tượng thời đại là máy quay phim JVC Super VHS và đôi Air Jordan 3 càng gợi nhắc về quá khứ.

Ảnh đế không cứu nổi kịch bản rời rạc

Không ngoài sự mong đợi của khán giả, Yoo Ah In hóa thân trọn vẹn Đội trưởng Dong Wook. Thoát khỏi hình ảnh đáng sợ trong Hellbound, Ảnh đế trở thành cậu thanh niên ngông cuồng, sở hữu kỹ thuật lái xe điêu luyện cùng lòng trung thành với anh em. Lối diễn xuất tự nhiên của anh đặc biệt gây cuốn hút ở những cảnh đàm phán với công tố viên Ahn và chủ tịch Kang nguy hiểm.

Khác hẳn hình ảnh lãnh đạm của Sunwoo trong Reply 1988, Go Kyung Pyo trong Seoul Vibe ăn chơi, sành điệu và sở hữu nhiều bản mixtape ấn tượng. Nam diễn viên cũng thể hiện mượt mà những màn tán gái của nhân vật đào hoa nhất tiểu đội đua xe.

Kịch bản phim bị chê bai.

Seoul Vibe cũng là màn chào sân của Mino - rapper trong nhóm Winner - ở nghiệp diễn khi vào vai Galchi - đối thủ của Dong Wook. Sự kết hợp ăn ý của Yoo Ah In đã giúp nam idol bộc lộ rõ nét tính cách xốc nổi, có phần trẻ con của nhân vật và tạo ra nhiều tình tiết hài hước trong phim.

Sự phân chia bố cục thời lượng không hợp lý khiến các tình tiết bị rời rạc. Giả sử nhà làm phim tận dụng thời gian triển khai chi tiết cuối để giải thích lý do các thành viên trong đội quái xế muốn đến Mỹ, thì tác phẩm sẽ dễ hiểu và mạch lạc hơn. Hình ảnh của mẹ Dong Wook xuất hiện những lần anh nghĩ về Mỹ không được khai thác. Đạo diễn bỏ qua sự thiếu tín nhiệm của người dân Hàn Quốc với tình hình chính trị rối ren trong trong bối cảnh Thế vận hội Olympic náo nhiệt, làm bộ phim mất đi chiều sâu.

Khâu phục dựng bối cảnh cũng là điểm trừ cho phim. Tông màu chủ đạo là gam vàng đặc trưng của phong cách vintage nhưng có phần gắt, độ tương phản cao tạo cảm giác khó chịu với người xem.

Kinh đầu tư lên tới 15 tỷ won nhưng khả năng tái hiện các phân cảnh đua xe, cháy nổ bằng kỹ xảo của Seoul Vibe gây thất vọng. Hình ảnh chiếc xe chìm trong biển lửa tách rời với khung cảnh thật đằng sau. Những màn rượt đuổi trên đường phố trông như phim hoạt hình trẻ em khi sử dụng nhiều hiệu ứng khói làm giảm độ sắc nét của cảnh quay.

Tất cả khiến Seoul Vibe chưa thuyết phục được khán giả.