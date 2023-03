'Ảnh đế' Yoo Ah In dương tính với loại ma túy thứ 4

Tối 1/3, Sports Chosun đưa tin Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma túy khác nhau.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Cơ quan Pháp y Quốc gia thông báo số lượng ma túy được phát hiện trong người Yoo Ah In đến nay gồm gai dầu, propofol, cocaine và ketamine.

Một chuyên gia về ma túy nói với Sports Chosun: “Cocain gây ảo giác mạnh và gây nghiện. Đây được coi là một trong ba loại ma túy nguy hiểm nhất cùng methamphetamine và heroin”.

Trong khi đó, propofol là thuốc gây mê, được xếp vào nhóm ma túy dạng nhẹ ở Hàn Quốc. Tương tự, ketamine thường được sử dụng làm thuốc gây mê, phân loại là chất gây nghiện từ năm 2006 do chính phủ Hàn Quốc lo ngại người dân lạm dụng và sử dụng sai.

Yoo Ah In có nguy cơ đánh mất sự nghiệp vì sử dụng ma túy.

Ngày 5/2, cảnh sát bắt giữ Yoo Ah In ngay khi anh trở về từ Mỹ. Cảnh sát cũng yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia (NFS) phân tích tóc và nước tiểu của nam diễn viên. Ít ngày sau đó, cảnh sát tịch thu hồ sơ y tế của một số bệnh viện, phòng khám, bao gồm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam và Yongsan-gu, Seoul để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Pháp y Quốc gia thông báo kết quả phân tích nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa và tóc của anh cho kết quả dương tính với propofol. Ngoài ra, Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tiết lộ Yoo Ah In sử dụng propofol 73 lần vào năm 2021. Tổng lượng propofol là hơn 4.400 ml.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik. Anh nổi tiếng từ nhiều bộ phim như Sungkyunkwan Scandal, Punch (2011), Secret Affair (2014), Veteran (2015), The Throne (2015), Six Flying Dragons (2015-2016), Burning (2018), #Alive (2020) hay gần đây là Hellbound.

Yoo Ah In có hai lần trở thành ảnh đế khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh - giải được mệnh danh Oscar Hàn Quốc.